Катастрофа MH17: що з'ясувало міжнародне слідство? (відео)

17 липня 2014 року внаслідок катастрофи MH17 над Донбасом загинули 298 осіб. Що вдалося з'ясувати міжнародному слідству через чотири роки після трагедії?
За час розслідування Міжнародна слідча група поки не називала конкретних імен винуватців авіакатастрофи. Це має бути наступним етапом слідства. Напередодні четвертої річниці катастрофи MH17 над Донбасом міністри закордонних справ країн Великої сімки знову закликали Кремль відзвітувати про "свою роль" у катастрофі малайзійського "Боїнга". 17 липня 2014 року у кататсрофі авіалайнера рейсу MH17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, загинули 298 людей. Що вдалося з'ясувати через чотири роки після трагедії?
З моменту збиття над Донбасом літака рейсу MH17 минуло вже чотири роки. Слідство просувається вкрай повільно, а питання, як притягнути винних до відповідальності, залишається без відповіді. (17.07.2018)
Судовий процес у справі про катастрофу малазійського Boeing над Донбасом відбудеться в Нідерландах. Обвинувальні вироки можуть бути виконані в Україні. (13.06.2018)