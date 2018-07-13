Катастрофа MH17: що з'ясувало міжнародне слідство? (відео)

За час розслідування Міжнародна слідча група поки не називала конкретних імен винуватців авіакатастрофи. Це має бути наступним етапом слідства. Напередодні четвертої річниці катастрофи MH17 над Донбасом міністри закордонних справ країн Великої сімки знову закликали Кремль відзвітувати про "свою роль" у катастрофі малайзійського "Боїнга". 17 липня 2014 року у кататсрофі авіалайнера рейсу MH17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, загинули 298 людей. Що вдалося з'ясувати через чотири роки після трагедії?