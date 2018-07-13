 Катастрофа MH17: що з′ясувало міжнародне слідство? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.07.2018

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Україна

Катастрофа MH17: що з'ясувало міжнародне слідство? (відео)

17 липня 2014 року внаслідок катастрофи MH17 над Донбасом загинули 298 осіб. Що вдалося з'ясувати міжнародному слідству через чотири роки після трагедії?

Катастрофа MH17

За час розслідування Міжнародна слідча група поки не називала конкретних імен винуватців авіакатастрофи. Це має бути наступним етапом слідства. Напередодні четвертої річниці катастрофи MH17 над Донбасом міністри закордонних справ країн Великої сімки знову закликали Кремль відзвітувати про "свою роль" у катастрофі малайзійського "Боїнга". 17 липня 2014 року у кататсрофі авіалайнера рейсу MH17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, загинули 298 людей. Що вдалося з'ясувати через чотири роки після трагедії?

 

DW.COM

MH17: чотири роки потому

З моменту збиття над Донбасом літака рейсу MH17 минуло вже чотири роки. Слідство просувається вкрай повільно, а питання, як притягнути винних до відповідальності, залишається без відповіді. (17.07.2018)  

Парламент Нідерландів схвалив угоду про суд щодо MH17

Судовий процес у справі про катастрофу малазійського Boeing над Донбасом відбудеться в Нідерландах. Обвинувальні вироки можуть бути виконані в Україні. (13.06.2018)  

Саміт ЄС закликав Росію визнати свою відповідальність щодо MH17

На саміті в Брюсселі лідери ЄС закликали Росію визнати свою відповідальність через авіакатастрофу MH17 над Донбасом. Крім того, вони погодили подовження економічних санкцій щодо Росії ще на півроку. (29.06.2018)  

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Унаслідок катастрофи MH17 17 липня 2014 року над Донбасом загинули 298 осіб. Що вдалося з'ясувати міжнародному слідству через чотири роки після трагедії?

Symbolbild zum MH17 Bericht

У Bellingcat назвали офіцера ГРУ причетним до збиття MH17 25.05.2018

Розслідування Bellingcat встановило ймовірну причетність російського офіцера Олега Іваннікова до збиття малайзійського літака рейсу MH17. У 2014-2015 роках Іванніков перебував на Донбасі в якості військового радника.

Ukraine Absturzort der MH17

Україна і Нідерланди обміняються даними про збитий над Донбасом MH-17 30.08.2017

Обмін інформацією про збитий в 2014 році малайзійський літак Boeing 777 рейсу MH-17 допоможе Україні у підготовці позову проти Росії щодо фінансування тероризму на Донбасі.

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