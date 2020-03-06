Катастрофа MH17: суд у Нідерландах та роль України в розслідуванні (відео)

У Нідерландах розпочався суд щодо збитого над Донбасом літака рейсу MH17. Яку роль відіграли українські слідчі у розслідуванні JIT, яке встановило, що Boeing було збито російською ракетою "Бук"?
Над справою MH17 35-річна прокурорка Олеся Скрипник працювала майже чотири роки. Знання англійської допомогло їй увійти в міжнародну слідчу групу та працювати разом з правоохоронними органами Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. Те, що об'єднана слідча група JIT влітку минулого року назвала імена перших чотирьох підозрюваних у цій справі частково й заслуга української юристки. У збитті боїнга підозрюються три росіянина і один українець. Лідер бойовиків на сході України Ігор Гіркін, позивний "Стрелков", російський генерал Сергій Дубинський - "Хмурий", полковник Російської Федерації Олег Пулатов, позивний "Гюрза" та українець, який воював за "ДНР", Леонід Харченко, позивний "Кріт". І це лише початок. Дивіться у сюжеті:
9 березня в Нідерландах почався судовий процес над обвинувачуваними у справі про Boeing 777, збитий над Україною 2014 року. Найважливіше про суд - в огляді DW. (09.03.2020)
"Всі впевнені, що я ненавиджу росіян", - говорить Піт Плуг, глава фонду жертв збитого в 2014 році над Донбасом "Boeing 777". DW поговорило з ним перед початком кримінального суду в Гаазі. (29.11.2019)
Росія у 2019 році просила передати їй справу про причетність трьох своїх громадян до катастрофи рейсу MH17, проте Нідерланди відповіли відмовою. (13.02.2020)