 Катастрофа MH17: суд у Нідерландах та роль України в розслідуванні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.03.2020

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Політика й суспільство

Катастрофа MH17: суд у Нідерландах та роль України в розслідуванні (відео)

У Нідерландах розпочався суд щодо збитого над Донбасом літака рейсу MH17. Яку роль відіграли українські слідчі у розслідуванні JIT, яке встановило, що Boeing було збито російською ракетою "Бук"?

Niederlande Pk der internationalen Ermittler zum Abschuss Flug MH17 (picture-alliance/ANP/R. van Lonkhuijsen)

Яку роль відіграли українські слідчі в розслідуванні JIT щодо MH17?

Над справою MH17 35-річна прокурорка Олеся Скрипник працювала майже чотири роки. Знання англійської допомогло їй увійти в міжнародну слідчу групу та працювати разом з правоохоронними органами Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. Те, що об'єднана слідча група JIT влітку минулого року назвала імена перших чотирьох підозрюваних у цій справі частково й заслуга української юристки. У збитті боїнга підозрюються три росіянина і один українець. Лідер бойовиків на сході України Ігор Гіркін, позивний "Стрелков", російський генерал Сергій Дубинський - "Хмурий", полковник Російської Федерації Олег Пулатов, позивний "Гюрза" та українець, який воював за "ДНР", Леонід Харченко, позивний "Кріт". І це лише початок. Дивіться у сюжеті:

 

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