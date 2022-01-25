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Каталонія

Каталонія - автономна область в Іспанії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Каталонія". Автономна область Каталонія розташована на північному сході Іспанії. Адміністративний центр Каталонії - Барселона. Це високорозвинений регіон. Його промисловість складається переважно з автомобілебудівної, електротехнічної, хімічної, фармацевтичної та текстильної галузей. 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Близько 90 відсотків проголосували за відокремлення від Іспанії. У референдумі, однак, взяло участь лише 42 відсотка виборців. Уряд у Мадриді вважає проведення референдуму антиконституційним. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона

Найкрасивіші міста Європи: Барселона 25.01.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Барселони. І це не тільки Саграда Фамілія чи Парк Гуель, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.

Пучдемон тимчасово повернеться до Бельгії після арешту в Італії

Пучдемон тимчасово повернеться до Бельгії після арешту в Італії 27.09.2021

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон повернеться до Бельгії після тимчасового арешту в Італії. Проте невдовзі має вирушити знову до Сардинії на засідання суду.
Суд відпустив затриманого на Сардинії ексглаву Каталонії Пучдемона

Суд відпустив затриманого на Сардинії ексглаву Каталонії Пучдемона 24.09.2021

Італійський суд відпустив до подальшого з'ясування обставин затриманого напередодні колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Політик має право залишити Італію.

В Італії затримали колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона

В Італії затримали колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона 24.09.2021

Колишнього главу адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона затримали на Сардинії, куди він прибув на фольклорне свято. Раніше його позбавили депутатської недоторканності.
У Каталонії більше 100 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність

У Каталонії більше 100 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність 12.09.2021

Масова хода вулицями Барселони з вимогою надання Каталонії суверенітету відбулася за кілька днів до переговорів між регіональним урядом і урядом Іспанії.
Мессі зі сльозами на очах попрощався з Барселоною

Мессі зі сльозами на очах попрощався з "Барселоною" 08.08.2021

Ліонель Мессі на пресконференції, ледь стримуючи сльози, оголосив про те, що залишає "Барселону". Кількома днями раніше стало відомо про неможливість продовження співпраці футболіста з клубом.

Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона

Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона 30.07.2021

Суд ЄС в Люксембурзі вважає "гіпотетичними" арешт колишнього глави адміністрації Каталонії Пучдемона і його соратників Коміна і Понсаті, а також видачу їх Іспанії, якої домагається Мадрид.
Лісові пожежі вирують на півдні Європи

Лісові пожежі вирують на півдні Європи 30.07.2021

У різних куточках Середземномор'я в ці дні палають ліси - в Іспанії, Греції, Італії і Туреччині.
Коронавірус: відпускні регіони ЄС знову повертаються до обмежень

Коронавірус: відпускні регіони ЄС знову повертаються до обмежень 06.07.2021

У Греції та іспанській Каталонії повертаються до практики коронавірусних обмежень через стрімке зростання числа випадків заражень коронавірусом.
Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків

Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків 22.06.2021

Уряд Іспанії в надії нормалізувати ситуацію в Каталонії вирішив помилувати каталонських політиків, котрі вже кілька років відбували тюремний термін ув'язнення.
Європарламент позбавив Пучдемона і двох його соратників недоторканності

Європарламент позбавив Пучдемона і двох його соратників недоторканності 09.03.2021

Європарламент зняв недоторканність з екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона і двох його соратників. Тепер їм загрожує екстрадиція до Іспанії, звідки вони втекли, аби уникнути переслідувань після референдуму в Каталонії.
На виборах у Каталонії перемагають прихильники незалежності

На виборах у Каталонії перемагають прихильники незалежності 15.02.2021

Партії, які виступають за незалежність Каталонії, перемагають на виборах до регіонального парламенту. Вибори проходили за підвищених заходів безпеки через пандемію COVID-19.
Вибори в Каталонії: проголосувати можна й на карантині

Вибори в Каталонії: проголосувати можна й на карантині 14.02.2021

На виборах до регіонального парламенту Каталонії для виборців, які перебувають на карантині, зарезервована остання година голосування.
Верховний суд Іспанії усунув з посади голову уряду Каталонії

Верховний суд Іспанії усунув з посади голову уряду Каталонії 28.09.2020

Голові уряду Каталонії Кіму Торрі заборонено обіймати державні посади упродовж 18 місяців. Це рішення може спричинити чергове загострення у протистоянні між Мадридом та Барселоною.
Мессі передумав і залишається в Барселоні ще на один сезон

Мессі передумав і залишається в "Барселоні" ще на один сезон 04.09.2020

Ліонель Мессі ще щонайменше на один сезон залишається у "Барселоні". За словами футболіста, він не хотів з'ясовувати стосунки з клубом, який любить, у суді.
Коронавірус: в Іспанії посилюють карантинні обмеження

Коронавірус: в Іспанії посилюють карантинні обмеження 24.08.2020

Через зростання числа заражень коронавірусом в Іспанії забороняють масові зібрання людей та просять громадян уникати нетермінових соціальних контактів.

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