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Каталонія - автономна область в Іспанії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Каталонія". Автономна область Каталонія розташована на північному сході Іспанії. Адміністративний центр Каталонії - Барселона. Це високорозвинений регіон. Його промисловість складається переважно з автомобілебудівної, електротехнічної, хімічної, фармацевтичної та текстильної галузей. 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Близько 90 відсотків проголосували за відокремлення від Іспанії. У референдумі, однак, взяло участь лише 42 відсотка виборців. Уряд у Мадриді вважає проведення референдуму антиконституційним. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Європарламент зняв недоторканність з екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона і двох його соратників. Тепер їм загрожує екстрадиція до Іспанії, звідки вони втекли, аби уникнути переслідувань після референдуму в Каталонії.