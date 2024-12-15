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СуспільствоІспанія

В Іспанії загинув мільярдер, засновник мережі Mango

Дмитро Шварц
15 грудня 2024 р.

Один із найбагатших людей Іспанії, підприємець із турецьким корінням Ісак Андік, послизнувся у печерах у місті Кольбато і впав з висоти 150 метрів.

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Ісак Андік
Ісак Андік був одним із найбагатших людей ІспаніїФото: Handout/AFP

Ісак Андік, засновник іспанської мережі магазинів одягу Mango, однієї з найбільших європейських модних груп, загинув у суботу, 14 грудня, в результаті нещасного випадку, про що повідомила компанія.

Хоча у Mango не надали додаткових деталей, іспанські ЗМІ повідомляють, що 71-річний чоловік загинув після падіння в ущелину під час походу в гори поблизу Барселони з кількома членами родини. Трагедія сталася у горах Монсеррат, приблизно за 40 кілометрів на північний захід від Барселони. Близько полудня Андік послизнувся у селітрових печерах міста Кольбато і впав із висоти 150 метрів.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у соціальній мережі X заявив, що Андік "перетворив цю іспанську фірму на світового лідера в галузі моди" завдяки своїй "чудовій роботі та підприємницькому баченню". Голова регіонального уряду Каталонії Сальвадор Ілья назвав Андіка "відданим бізнесменом, який своїм лідерством сприяв тому, щоб зробити Каталонію великою і представити її у світі". "Він залишив незгладимий слід у каталонській та світовій індустрії моди", - додав він у дописі в соціальній мережі X.

Мільярдер із турецьким корінням

Підприємець Ісак Андік був одним із найбагатших людей Іспанії. За оцінками Forbes, статки Андіка та його родини становлять 4,5 мільярда доларів. Під його керівництвом компанія залучила до своїх маркетингових кампаній британську модель Кейт Мосс, іспанську акторку Пенелопу Крус та французького футболіста Антуана Грізманна, щоб сприяти збільшенню продажів.

Андік народився в 1953 році в Стамбулі, а в 14 років разом із сім'єю переїхав до Барселони. Свій перший магазин на знаменитій торговій вулиці Барселони Пасео де Грасія він відкрив у 1984 році за допомогою старшого брата Нахмана. 

За даними агентства dpa, до кінця 2023 року одяг бренду Mango продавався у 2700 торгових точках у 120 країнах світу. У 2023 році оборот від цих продажів досяг рекордної позначки 3,1 мільярда євро, перевищивши показники 2022 року на 15 відсотків.

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