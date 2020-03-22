Карантин допомагає сповільнити коронавірус - німецькі науковці

Німецькі дослідники та фахівці у галузі медицини бачать ознаки того, що обмеження соціальних контактів та скасування масових заходів в країні зменшило швидкість поширення коронавірусу SARS-Cov-19. "Ми бачимо тенденцію, що експонентна крива зростання (поширення вірусу. - Ред.) дещо знизилася", - заявив у понеділок, 23 березня, керівник німецького Інституту Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер (Lothar Wieler).

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За словами Вілера, більш точну оцінку дієвості обмежень на пересування жителів ФРН, які діють вже понад тиждень, можна буде підбити вже 25 березня. "Але я налаштований оптимістично, адже вже зараз видно результат цих заходів", - додав керівник Інституту Роберта Коха, цитує агенція Reuters. За його словами, позитивним є також й те, що вже понад 2,8 тисячі осіб у ФРН одужали після хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-19.

Низка німецьких науковців також розгледіли позитивну динаміку після запровадження соціальних обмежень задля стримування коронавірусу. Наковці Тобіас Гартль (Tobias Hartl), Клаус Вельде (Klaus Wälde) та Ензо Вебер (Enzo Weber) вказують на те, що з часу запровадження цих заходів 13 березня кількість інфікованих у ФРН щоденно у середньому зростала на 21 відсоток. До 13 березня ця цифра становила 27 відсотків.

За даними інформагенції dpa, що посилається на офіційні дані, надані урядами федеральних земель, станом на 23 березня у Німеччині підтверджено понад 27,7 тисячі випадки інфікування коронавірусом. Щонайменше 115 осіб померли від COVID-19.