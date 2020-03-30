Карантинний Великдень. Як в Україні готуються до свят

Найближчої неділі, 19 квітня, православні та греко-католики в Україні святкуватимуть Великдень. Якщо українці відзначатимуть свята з дотриманням норм карантину, то обмеження можуть послабити уже з 24 квітня, прогнозують у міністерстві охорони здоров'я країни (МОЗ). Пік інфікування коронавірусом в Україні МОЗ очікує вже цього тижня. Влада України та керівники церков закликають громадян святкувати вдома. Представники усіх релігійних конфесій разом з поліцією, урядовцями та місцевою владою визначили нові формати святкування.

Святкування в режимі ізоляції

План проведення прийдешніх релігійних свят в умовах карантину український уряд оприлюднив ще минулого тижня після консультацій з представниками церков. У рекомендаціях ідеться про те, що святкування потрібно провести у максимальній ізоляції та з використанням інтернет-технологій. Зокрема в міністерстві внутрішніх справ повідомили, що служби у храмах необхідно проводити без вірян і за участі не більше десяти осіб - священнослужителів та працівників, які забезпечуватимуть онлайн-трансляції. Храми дозволено відвідувати, коли у них не ведуться богослужіння. Але у такому разі у великих за розміром храмах повинно бути не більше двох відвідувачів, а у малих - не більше одного.

Для обряду освячення пасок та пасхальних кошиків передбачили також кілька можливостей. Священнослужителів залучають у пекарні та магазини, щоб освятити продукцію перед продажем. У сільській місцевості пропонують священникам пройти вулицями та освятити пасхальні кошики біля кожного подвір'я, дотримуючись необхідної дистанції. "У разі намагань вірян відвідувати церкву, поліцейські патрулі толерантно та виважено роз'яснюватимуть необхідність виконання правил карантину", - прокоментував ситуацію радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

Перші порушення та спалах у Лаврі

Попри заклики влади не всі священнослужителі однаково дотримуються вимог та на власний розсуд трактують рекомендації. Ще минулої неділі, 12 квітня, коли християни східного обряду відзначали Вербну неділю, а західного - Великдень, у різних регіонах України спостерігалися великі скупчення людей або причастя однією ложкою. За даними поліції, 12 квітня відбулося понад 14,5 тисячі богослужінь, а до храмів прийшли близько 127 тисяч вірян, тоді як минулого року ця кількість складала майже три мільйони громадян. "Бачимо, що свідомість досить активно спрацювала. Тобто це вже позиція якихось окремих священнослужителів, церков, які не хочуть дослухатися до цих рекомендацій", - коментує порушення Андрій Юраш, керівник департаменту у справах релігії та національностей міністерства культури.

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Уже наступного дня, 13 квітня, стало відомо про спалах інфікування коронавірусом на території Києво-Печерської лаври - у монастирському комплексі Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). За останніми даними, там виявили майже сто випадків захворювання на COVID-19, двоє монахів померли. Сам намісник святині митрополит Павло, який до останнього не зважав на епідемію та називав хворобу "штучно вирощеною", госпіталізований до Олександрівської інфекційної лікарні. У зв'язку з цим у Лаврі тепер запроваджений карантин, на вході виставлені блокпости, а територію патрулюють правоохоронці. Разом з тим, глава УПЦ МП Онуфрій у зверненні до вірян 14 квітня заявив, що навіть попри вірусну хворобу великодні обряди будуть звершуватися, а "ті ж віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм".

Як контролювати порушників

Заборонити вірянам іти до церкви та закрити усі храми на карантин з огляду на епідемію влада не має права, наголошують і уряд, і представники місцевої влади. "Ми не можемо не пускати людей до храму, але ми будемо однозначно реагувати на порушення порядку в частині перебування людей на вулиці і будемо вимагати дотримуватися норм карантину", - сказав у розмові з DW заступник голови Київської міської адміністрації Микола Поворозник. Він висловив сподівання, що вірянам вистачить витримки залишитися вдома і не приходити до церкви.

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Своєю чергою, предствник міністерства культури Андрій Юраш також зауважує, що в нинішній ситуації держава може вплинути на ситуацію лише через правоохоронні органи, обов'язок яких - "відстежувати, як усе відбувається". "Іншого механізму, ніж поліція, у даному контексті в неї немає. Очевидно, мають виписуватися протоколи, бути зроблені попередження", - акцентує у розмові з DW співрозмовник. Юраш також звертає увагу на те, що в Україні відбуваються безпрецедентні за масштабами онлайн-богослужіння різних конфесій. В ефірі "Суспільного" мають змогу вести трансляції десять релігійних організацій, серед яких православні, католицькі, протестантські та мусульманські громади. На його думку, вірянам забезпечили достатньо альтернативних варіантів, аби комфортно відзначати свята.

Позиція місцевої влади та церков

На регіональному рівні до святкування Великодня готуються з огляду на урядові рекомендації, а також запроваджують власні обмеження. "Священники зазначали, що якщо хтось прийде до храму, то вони не зможуть заборонити чи проганяти людей, і цього від них ніхто не вимагає. Але, думаю, що наші громадяни свідомі і будуть дотримуватися дистанції, вимог щодо пересування", - описує у розмові з DW результати обласної зустрічі з представниками церков керівник управління охорони культурної спадщини, релігій та національностей Тернопільської ОДА Ігор Кульчицький. Додаткові обмеженні у цій області запроваджувати не планують.

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Тим часом у Києві закрили кладовища і перенесли поминальні дні на 6 червня. Натомість столичних церквах досі немає єдиної позиції щодо святкування найбільшого християнського свята. Схоже, що священники таки будуть освячувати пасхальні кошики відвідувачів. Про такі плани кореспонденту DW повідомили у кількох храмах УПЦ МП. Зокрема співробітниця київського храму Різдва Христового розповіла, що освячувати паски там будуть в окремі години суботи та неділі. Натомість у сусідньому Свято-Покровському соборі зазначили, що мусять дочекатися рішення священнослужителів і поки не знають, що рекомендувати вірянам.

Дивитись відео 01:14 Поділитись "Ми не ангели": через коронавірус Києво-Печерську лавру закрили на карантин (07.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3aZwQ "Ми не ангели": через коронавірус Києво-Печерську лавру закрили на карантин