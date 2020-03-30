 Карантинний Великдень. Як в Україні готуються до свят | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.04.2020

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Україна

Карантинний Великдень. Як в Україні готуються до свят

Представники українських церков домовилися із правоохоронцями про новий формат великодніх свят з огляду на карантин. Як в Україні готуються до Великодня в умовах епідемії COVID-19, з'ясовувала DW.

Як в Україні готуються святкувати Великдень

Найближчої неділі, 19 квітня, православні та греко-католики в Україні святкуватимуть Великдень. Якщо українці відзначатимуть свята з дотриманням норм карантину, то обмеження можуть послабити уже з 24 квітня, прогнозують у міністерстві охорони здоров'я країни (МОЗ). Пік інфікування коронавірусом в Україні МОЗ очікує вже цього тижня. Влада України та керівники церков закликають громадян святкувати вдома. Представники усіх релігійних конфесій разом з поліцією, урядовцями та місцевою владою визначили нові формати святкування.

Святкування в режимі ізоляції

План проведення прийдешніх релігійних свят в умовах карантину український уряд оприлюднив ще минулого тижня після консультацій з представниками церков. У рекомендаціях ідеться про те, що святкування потрібно провести у максимальній ізоляції та з використанням інтернет-технологій. Зокрема в міністерстві внутрішніх справ повідомили, що служби у храмах необхідно проводити без вірян і за участі не більше десяти осіб - священнослужителів та працівників, які забезпечуватимуть онлайн-трансляції. Храми дозволено відвідувати, коли у них не ведуться богослужіння. Але у такому разі у великих за розміром храмах повинно бути не більше двох відвідувачів, а у малих - не більше одного.

Для обряду освячення пасок та пасхальних кошиків передбачили також кілька можливостей. Священнослужителів залучають у пекарні та магазини, щоб освятити продукцію перед продажем. У сільській місцевості пропонують священникам пройти вулицями та освятити пасхальні кошики біля кожного подвір'я, дотримуючись необхідної дистанції. "У разі намагань вірян відвідувати церкву, поліцейські патрулі толерантно та виважено роз'яснюватимуть необхідність виконання правил карантину", - прокоментував ситуацію радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

Перші порушення та спалах у Лаврі

Попри заклики влади не всі священнослужителі однаково дотримуються вимог та на власний розсуд трактують рекомендації. Ще минулої неділі, 12 квітня, коли християни східного обряду відзначали Вербну неділю, а західного - Великдень, у різних регіонах України спостерігалися великі скупчення людей або причастя однією ложкою. За даними поліції, 12 квітня відбулося понад 14,5 тисячі богослужінь, а до храмів прийшли близько 127 тисяч вірян, тоді як минулого року ця кількість складала майже три мільйони громадян. "Бачимо, що свідомість досить активно спрацювала. Тобто це вже позиція якихось окремих священнослужителів, церков, які не хочуть дослухатися до цих рекомендацій", - коментує порушення Андрій Юраш, керівник департаменту у справах релігії та національностей міністерства культури.

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Уже наступного дня, 13 квітня, стало відомо про спалах інфікування коронавірусом на території Києво-Печерської лаври - у монастирському комплексі Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). За останніми даними, там виявили майже сто випадків захворювання на COVID-19, двоє монахів померли. Сам намісник святині митрополит Павло, який до останнього не зважав на епідемію та називав хворобу "штучно вирощеною", госпіталізований до Олександрівської інфекційної лікарні. У зв'язку з цим у Лаврі тепер запроваджений карантин, на вході виставлені блокпости, а територію патрулюють правоохоронці. Разом з тим, глава УПЦ МП Онуфрій у зверненні до вірян 14 квітня заявив, що навіть попри вірусну хворобу великодні обряди будуть звершуватися, а "ті ж віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм".

Як контролювати порушників

Заборонити вірянам іти до церкви та закрити усі храми на карантин з огляду на епідемію влада не має права, наголошують і уряд, і представники місцевої влади. "Ми не можемо не пускати людей до храму, але ми будемо однозначно реагувати на порушення порядку в частині перебування людей на вулиці і будемо вимагати дотримуватися норм карантину", - сказав у розмові з DW заступник голови Київської міської адміністрації Микола Поворозник. Він висловив сподівання, що вірянам вистачить витримки залишитися вдома і не приходити до церкви.

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Своєю чергою, предствник міністерства культури Андрій Юраш також зауважує, що в нинішній ситуації держава може вплинути на ситуацію лише через правоохоронні органи, обов'язок яких - "відстежувати, як усе відбувається". "Іншого механізму, ніж поліція, у даному контексті в неї немає. Очевидно, мають виписуватися протоколи, бути зроблені попередження", - акцентує у розмові з DW співрозмовник. Юраш також звертає увагу на те, що в Україні відбуваються безпрецедентні за масштабами онлайн-богослужіння різних конфесій. В ефірі "Суспільного" мають змогу вести трансляції десять релігійних організацій, серед яких православні, католицькі, протестантські та мусульманські громади. На його думку, вірянам забезпечили достатньо альтернативних варіантів, аби комфортно відзначати свята.

Позиція місцевої влади та церков

На регіональному рівні до святкування Великодня готуються з огляду на урядові рекомендації, а також запроваджують власні обмеження. "Священники зазначали, що якщо хтось прийде до храму, то вони не зможуть заборонити чи проганяти людей, і цього від них ніхто не вимагає. Але, думаю, що наші громадяни свідомі і будуть дотримуватися дистанції, вимог щодо пересування", - описує у розмові з DW результати обласної зустрічі з представниками церков керівник управління охорони культурної спадщини, релігій та національностей Тернопільської ОДА Ігор Кульчицький. Додаткові обмеженні у цій області запроваджувати не планують.

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Тим часом у Києві закрили кладовища і перенесли поминальні дні на 6 червня. Натомість столичних церквах досі немає єдиної позиції щодо святкування найбільшого християнського свята. Схоже, що священники таки будуть освячувати пасхальні кошики відвідувачів. Про такі плани кореспонденту DW повідомили у кількох храмах УПЦ МП. Зокрема співробітниця київського храму Різдва Христового розповіла, що освячувати паски там будуть в окремі години суботи та неділі. Натомість у сусідньому Свято-Покровському соборі зазначили, що мусять дочекатися рішення священнослужителів і поки не знають, що рекомендувати вірянам.

Дивитись відео 01:14

"Ми не ангели": через коронавірус Києво-Печерську лавру закрили на карантин

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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Докладно

Як в Україні готуються святкувати Великдень

Як в Україні готуються до Великодня

Представники українських церков домовилися із правоохоронцями про новий формат великодніх свят з огляду на карантин.  

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