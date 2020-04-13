Зеленський закликав українців святкувати Великдень "у новому форматі"

З огляду на епідемію хвороби COVID-19, яку викликає новий коронавірус, президент Володимир Зеленський закликав українців святкувати Великдень цього року без відвідування церков. "Зібрання і натовпи на Великодні свята - прямий шлях захворіти самому й заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цьогоріч - це справжній прояв любові до ближнього", - сказав він у понеділок, 13 квітня, під час наради, повідомив Офіс президента.

За даними Офісу, на святкування Великодня західного обряду та Вербної неділі 12 квітня до храмів прийшло приблизно 126 тисяч людей порівняно з майже трьома мільйонами торік. Водночас за порушення карантинних умов під час богослужінь Національна поліція склала адмінпротоколи у семи областях.

Раніше цього дня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через виявлення понад 90 випадків інфікування коронавірусом на карантин закрили Києво-Печерську лавру. Раніше глава держави оголосив про проєкт "Великдень вдома", в рамках якого служіння можна буде подивитись дистанційно.

Загалом в Україні на даний момент було зафіксовано 3 102 випадки інфікування новим коронавірусом. Найбільше інфікованих людей у Києві - 495. На другій позиції Чернівецька область із 462 випадками COVID-19, а на третій - Івано- Франківська область з 300 випадками. Від хвороби загалом одужали 97 людей, з них двоє дітей. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 93 людини.