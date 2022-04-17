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Каннський кінофестиваль

Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю

Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю 17.04.2022

Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.
У Каннах оголосили переможців кінофестивалю

У Каннах оголосили переможців кінофестивалю 17.07.2021

"Золоту пальмову гілку" як кращий фільм фестивалю отримала стрічка "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно про молодого серійного вбивцю.

Фотогалерея: Каннський кінофестиваль-2021 - повернення з перешкодами

Фотогалерея: Каннський кінофестиваль-2021 - повернення з перешкодами 07.07.2021

Світова кіноіндустрія, що застрягла в пандемійному "заторі", ледве дочекалася повернення Каннського кінофестивалю. 74-й фестиваль відбувається з 6 по 17 липня на Лазурному узбережжі Франції.
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами 07.07.2021

Світова кіноіндустрія, що застрягла в пандемійному "заторі", ледве дочекалася повернення Каннського кінофестивалю. 74-й фестиваль відбувається з 6 по 17 липня на Лазурному узбережжі Франції.
У Франції відкрився 74-й Каннський кінофестиваль

У Франції відкрився 74-й Каннський кінофестиваль 06.07.2021

Цьогоріч на головний приз кінофестивалю - "Золоту пальмову гілку" - претендують 24 кінострічки. Перенесений з травня на липень фестиваль триватиме по 17 липня.
Канни на тлі коронавірусу: рекомендації замість фестивалю

Канни на тлі коронавірусу: "рекомендації" замість фестивалю 06.06.2020

Каннський кінофестиваль у 2020 році скасований через пандемію COVID-19. Організатори однак склали список фільмів, які, на їхню думку, цьогоріч заслуговують на увагу.
Каннського кінофестивалю 2020 року не буде

Каннського кінофестивалю 2020 року не буде 11.05.2020

Каннський кінофестиваль 2020 року не відбудеться ані в реальному, ані у віртуальному вигляді. Фільми з його програми можна буде переглянути на осінніх кінофестивалях.
Найвідоміші кінофестивалі світу проведуть кінофест на YouTube

Найвідоміші кінофестивалі світу проведуть кінофест на YouTube 27.04.2020

Німецький "Берлінале" та близько 20 інших найвідоміших кінофестивалів світу, серед яких Каннський та Венеційський, проведуть на YouTube глобальний кінофест. Фільми демонструватимуть безкоштовно.

Каннський кінофестиваль переносять через коронавірус

Каннський кінофестиваль переносять через коронавірус 19.03.2020

Через пандемію організатори кінофестивалю мають намір перенести його проведення на кінець червня чи початок липня.

Фільм Паразити режисера Пон Джун Хо здобув Золоту пальмову гілку в Каннах

Фільм "Паразити" режисера Пон Джун Хо здобув "Золоту пальмову гілку" в Каннах 25.05.2019

Журі 72-го Каннського кінофестивалю присудило "Золоту пальмову гілку" стрічці південнокорейського режисера Пон Джун Хо "Паразити".
Україна в Каннах: повнометражний дебют кримськотатарського режисера Нарімана Алієва

Україна в Каннах: повнометражний дебют кримськотатарського режисера Нарімана Алієва 22.05.2019

Україну на Каннському кінофестивалі представляє стрічка "Додому" молодого режисера Нарімана Алієва. Він розповів DW про те, як його дебют у повному метрі став учасником конкурсу "Особливий погляд" у Каннах.
Літа блакить - Лазурове узбережжя

Літа блакить - Лазурове узбережжя 15.05.2019

Море, небо, пляжі між ними, скелі, бухти, невеличкі містечка із неперевершеною атмосферою. Лазурове узбережжя французького Середземномор'я обіцяє ідеальну відпустку.
У Франції відкрився 72-й Каннський кінофестиваль

У Франції відкрився 72-й Каннський кінофестиваль 14.05.2019

Стрічкою "Мертві не вмирають" Джима Джармуша стартував на Лазуровому узбережжі Франції Каннський кінофестиваль. За "Золоту пальмову гілку" цього року побореться 21 фільм.
Зомбі Джармуша, епос Тарантіно, драма Альмодовара: 10 найбільших цікавинок Каннського фестивалю

Зомбі Джармуша, епос Тарантіно, драма Альмодовара: 10 найбільших цікавинок Каннського фестивалю 14.05.2019

Квентін Тарантіно, Педро Альмодовар та Ален Делон - серед зіркових гостей 72-го кінофестивалю в Каннах. У його конкурсі представлені й українські фільми. Десять головних фактів про цьогорічний кінофест - у добірці DW.

"Донбас" Сергія Лозниці шокував німців (03.09.2018) 03.09.2018

Фільм "Донбас" режисера Сергія Лозниці вийшов у німецький прокат. Сцени, показані у фільмі, шокували німецьких глядачів. Дивіться, що їх найбільше вразило.
Німецькі глядачі про фільм Донбас: Це шокує, наче побували в зоні війни

Німецькі глядачі про фільм "Донбас": Це шокує, наче побували в зоні війни 31.08.2018

Жахливо, абсурдно і  вражаюче - зі змішаними почуттями глядачі залишали кінотеатр в Кельні після фільму "Донбас" режисера Сергія Лозниці. За дві години вони побачили 13 сцен реальності в окупованій частині України.

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