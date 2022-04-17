Каннський кінофестиваль

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Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.
Україну на Каннському кінофестивалі представляє стрічка "Додому" молодого режисера Нарімана Алієва. Він розповів DW про те, як його дебют у повному метрі став учасником конкурсу "Особливий погляд" у Каннах.
Квентін Тарантіно, Педро Альмодовар та Ален Делон - серед зіркових гостей 72-го кінофестивалю в Каннах. У його конкурсі представлені й українські фільми. Десять головних фактів про цьогорічний кінофест - у добірці DW.