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Канни

Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю

Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю 17.04.2022

Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.
Фотогалерея: Каннський кінофестиваль-2021 - повернення з перешкодами

Фотогалерея: Каннський кінофестиваль-2021 - повернення з перешкодами 07.07.2021

Світова кіноіндустрія, що застрягла в пандемійному "заторі", ледве дочекалася повернення Каннського кінофестивалю. 74-й фестиваль відбувається з 6 по 17 липня на Лазурному узбережжі Франції.
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами 07.07.2021

Світова кіноіндустрія, що застрягла в пандемійному "заторі", ледве дочекалася повернення Каннського кінофестивалю. 74-й фестиваль відбувається з 6 по 17 липня на Лазурному узбережжі Франції.
У Франції відкрився 74-й Каннський кінофестиваль

У Франції відкрився 74-й Каннський кінофестиваль 06.07.2021

Цьогоріч на головний приз кінофестивалю - "Золоту пальмову гілку" - претендують 24 кінострічки. Перенесений з травня на липень фестиваль триватиме по 17 липня.

Ролик про ЛГБТ-рух в Україні отримав нагороду в Каннах (24.06.2021) 24.06.2021

За ролик про ЛГБТ українська рекламна агенція отримала Срібного лева і посіла друге місце на Міжнародному фестивалі креативності Cannes Lions. Таку високу нагороду Україна отримала вперше. Чим ролик здивував журі?

Канни на тлі коронавірусу: рекомендації замість фестивалю

Канни на тлі коронавірусу: "рекомендації" замість фестивалю 06.06.2020

Каннський кінофестиваль у 2020 році скасований через пандемію COVID-19. Організатори однак склали список фільмів, які, на їхню думку, цьогоріч заслуговують на увагу.
Каннського кінофестивалю 2020 року не буде

Каннського кінофестивалю 2020 року не буде 11.05.2020

Каннський кінофестиваль 2020 року не відбудеться ані в реальному, ані у віртуальному вигляді. Фільми з його програми можна буде переглянути на осінніх кінофестивалях.
Каннський кінофестиваль переносять через коронавірус

Каннський кінофестиваль переносять через коронавірус 19.03.2020

Через пандемію організатори кінофестивалю мають намір перенести його проведення на кінець червня чи початок липня.

Літа блакить - Лазурове узбережжя

Літа блакить - Лазурове узбережжя 15.05.2019

Море, небо, пляжі між ними, скелі, бухти, невеличкі містечка із неперевершеною атмосферою. Лазурове узбережжя французького Середземномор'я обіцяє ідеальну відпустку.
У Франції відкрився 72-й Каннський кінофестиваль

У Франції відкрився 72-й Каннський кінофестиваль 14.05.2019

Стрічкою "Мертві не вмирають" Джима Джармуша стартував на Лазуровому узбережжі Франції Каннський кінофестиваль. За "Золоту пальмову гілку" цього року побореться 21 фільм.
Зомбі Джармуша, епос Тарантіно, драма Альмодовара: 10 найбільших цікавинок Каннського фестивалю

Зомбі Джармуша, епос Тарантіно, драма Альмодовара: 10 найбільших цікавинок Каннського фестивалю 14.05.2019

Квентін Тарантіно, Педро Альмодовар та Ален Делон - серед зіркових гостей 72-го кінофестивалю в Каннах. У його конкурсі представлені й українські фільми. Десять головних фактів про цьогорічний кінофест - у добірці DW.
Німецькі глядачі про фільм Донбас: Це шокує, наче побували в зоні війни

Німецькі глядачі про фільм "Донбас": Це шокує, наче побували в зоні війни 31.08.2018

Жахливо, абсурдно і  вражаюче - зі змішаними почуттями глядачі залишали кінотеатр в Кельні після фільму "Донбас" режисера Сергія Лозниці. За дві години вони побачили 13 сцен реальності в окупованій частині України.

Найцікавіше на Каннському кінофестивалі 2018 (фотогалерея)

Найцікавіше на Каннському кінофестивалі 2018 (фотогалерея) 09.05.2018

Конкурс з "політичним вибухом", суперечкою з Netflix та іншими особливостями - 71-ий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триває з 8 по 19 травня.

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? 09.05.2018

Конкурс з "політичним вибухом", суперечкою з Netflix та іншими особливостями - 71-ий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триватиме з 8 по 19 травня.

У Каннах змагається фільм Донбас Сергія Лозниці

У Каннах змагається фільм "Донбас" Сергія Лозниці 09.05.2018

9 травня на міжнародному кінофестивалі в Каннах відбудеться прем'єрний показ фільму українського режисера Сергія Лозниці "Донбас". Стрічка бере участь в одній із конкурсних програм фестивалю.

У Франції стартував 71-й Каннський кінофестиваль

У Франції стартував 71-й Каннський кінофестиваль 08.05.2018

Показом психологічного трилера Асгара Фархаді "Усі знають" на Лазурному березі Франції стартував 71-й Каннський кінофестиваль. За Золоту пальмову гілку змагається 21 фільм. Україна буде представлена поза конкурсом.
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