 Кандидатка в президенти Білорусі Тихановська закликала відмовитися від насильства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2020

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Кандидатка в президенти Білорусі Тихановська закликала відмовитися від насильства

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила з передвиборним зверненням. Тим часом у Мінську затримано голову її штабу Марію Мороз.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська (фото з архіву)

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, напередодні виборів глави держави, закликала білорусів не допустити насильства. "Білоруси, в цивільному і в формі, я прошу вас відмовитися від насильства. Ми мирні люди... Нас більшість, і нам не потрібна кров на вулицях міст. Життя кожного білоруса - найцінніше, що є у нас, у нашої країни", - заявила Тихановська у відеозверненні, опублікованому на Youtube-каналі "країна для життя" в суботу, 8 серпня.

Звертаючись до представників силових структур країни, вона попросила їх "не виконувати злочинні накази". А також нагадала про затримання учасників "велопробігу солідарності", що пройшов напередодні в Мінську. "Ми просимо владу схаменутися... такі методи боротьби з тим, хто не згоден, вони не те, що неприйнятні, вони за межею", - заявила Тихановська.

Кандидатка у президенти подякувала білорусам за "підтримку і довіру", зазначивши, що "стільки прихильників змін на вулицях наших міст ще не було, цього року ми переконалися, що для нас, для білорусів немає нічого неможливого". Тихановська закликала проголосувати за неї на виборах президента, пообіцявши підтримку співробітникам міліції, а також членам дільничних комісій, на яких "тиснуть" з вимогою фальсифікації результатів виборів.

За чесні і прозорі вибори

Напередодні Тихановська випустила спільне відеозвернення з Веронікою Цепкало і Марією Колесніковою - представницями незареєстрованих претендентів на пост президента Валерія Цепкала і Віктора Бабарика. У зверненні Тихановська заявила, що виступає проти "насильства на вулицях і площах" і за "чесні, прозорі вибори".

У Мінську затримано голову штабу Тихановської

Тим часом у Мінську затримали керівницю штабу Тихановської Марію Мороз, повідомляється в Instagram-каналі "країна для життя". Прессекретарка Тихановської Ганна Красуліна повідомила кореспонденту DW, що Мороз затримали о 17:10 за місцевим часом "у нас на очах, коли ми з Тихановською йшли в штаб".

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. Крім чинного президента країни Олександра Лукашенка, ЦВК країни зареєструвала для участі в них дружину відомого в країні блогера Сергія Тихановського - Світлану Тихановську, екс-депутатку Ганну Канопацьку, лідера кампанії "Кажи правду" Андрія Дмитрієва і голову партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергія Черечня. Дострокове голосування завершиться ввечері 8 серпня.

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