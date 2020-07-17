Кандидатка в президенти Білорусі вимагає звільнити всіх політв'язнів

У Білорусі слід негайно звільнити всіх політв'язнів, заявила у неділю, 19 липня, кандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська під час агітаційного пікету в Мінську. Цього тижня вона була зареєстрована для участі у виборах, які відбудуться 9 серпня. Штаб Тихановської раніше об'єднався з командами опозиціонерів Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яким Центральна виборча комісія країни відмовила в реєстрації. Це - перший пікет опозиційної кандидатки в столиці після об'єднання.

"Необхідно звільнити всіх політв'язнів і економічних ув'язнених", - заявила вона. Тихановська зазначила, що "через брудні провокації" її чоловік - блогер Сергій Тихановський - не може її підтримати. Він намагався зареєструвати свою ініціативну групу, але був затриманий за "організацію несанкціонованого заходу" і зараз відбуває 15-добовий арешт.

В акції на підтримку кандидатки взяли участь більше семи тисяч людей, підрахували в правозахисному центрі "Весна". "Я не здалася тому, що весь час відчувала вашу підтримку", - наголосила Тихановська. Вона додала, що "сила і загроза для влади - це не кандидати, а люди Білорусі, які не хочуть більше жити в приниженні".

Виборча кампанія в Білорусі

Кандидатами на виборах президента Білорусі офіційно зареєстровано п'ять осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, ексдепутат Анна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв і глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

Колишній банкір Віктор Бабарико отримав відмову в реєстрації, це пояснили невідповідностями в декларації про його доходи та майно, а також участю іноземної організації в його виборчій кампанії. Першому директору білоруського Парку високих технологій Валерію Цепкалу Центрвиборчком вказав на відсутність 100 тисяч достовірних підписів за його висунення, а також на невідповідність декларації про доходи його дружини фактичним даними.

14 липня в Мінську пройшла масова акція протесту проти відмови ЦВК зареєструвати Бабарика та Цепкала, були затримані понад 250 осіб. Наступного дня кілька тисяч людей прийшли до ЦВК, щоб подати скарги на відмову в їхній реєстрації.

Що треба знати про вибори президента Білорусі П'ятірка кандидатів у президенти За посаду президента Білорусі боротимуться п'ять осіб - стільки кандидатів зареєструвала ЦВК 14 липня після перевірки необхідних документів. Це дружина блогера-опозиціонера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутатка Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Громада" Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Без Бабарика та Цепкала Колишнього банкіра Віктора Бабарика, якого вважали одним з головних конкурентів Лукашенка, а також ексголову Парку високих технологій Валерія Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти. Голова ЦВК Лідія Єрмошина (на фото) зачитала листа з Комітету державного контролю, у якому стверджувалось, що Бабарико керував злочинним угрупованням, що відмивало гроші. Бабарико такі закиди спростовує.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Протести і затримання 14 липня у всій країні відбулися несанкціоновані акції на підтримку Бабарика і Цепкала. Люди вийшли на вулиці Мінська, Пружан, Гомеля, Бреста, Солігорська, Бобруйська, Стовбців і Гродна. Під час розгону акцій міліціонери часто застосовували силу, били людей палицями й ногами. За даними центру "Весна", у білоруській столиці затримали 173 людей, у інших містах - ще кілька десятків осіб.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Підписи зібрали не всі Спершу у президентських перегонах брали участь 15 осіб. Необхідні для висування у кандидати в президенти 100 тисяч підписів виборців зібрали групи шести претендентів. Ексголова Парку високих технологій Валерій Цепкало, за даними ЦВК, не зібрав потрібної кількості підписів. При цьому група Цепкала здала 160 тисяч підписів і має намір оскаржити відмову в реєстрації у суді.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Особливості виборів-2020 Найбільший сюрприз цієї виборчої кампанії - участь у ній двох вихідців з номенклатури: вже згаданих Віктора Бабарика та Валерія Цепкала (на фото). Президент Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, балотується вже вшосте. Під час кампанії він неодноразово заявляв, що "країну ми їм не віддамо" - не уточнюючи, кому саме.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Вибори на тлі поширення коронавірусу Серйозний відбиток на кампанію наклала пандемія COVID-19. Ставлення до неї у Лукашенка та його опонентів прямо протилежне. Глава держави неодноразово намагався применшити небезпеку пандемії, переконував, що найкраще від вірусу захищає горілка, баня й трактор, а на початку липня заявив, що вірус переможений. Його опоненти підкреслено дотримувались дистанції та носили маски.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Без соціології - "Психо3%" Уперше вибори президента Білорусі відбуваються за відсутності інформації про електоральні рейтинги їхніх учасників. Деякі онлайн-ресурси провели нерепрезентативні опитування своїх відвідувачів. Лукашенко в них отримував близько 3%, сильно поступаючись і Бабарику, і Цепкалу. Влада опитування заборонила, а суперники президента зробили цифру 3% мемом.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Без статусної опозиції Уперше за всю історію незалежної Білорусі традиційна опозиція не висунула свого представника на президентських виборах. Когорта партій і рухів намагалися шляхом праймеріз визначити так званого єдиного кандидата від демократичних сил. Ця процедура, у якій взяли участь п'ять претендентів, супроводжувалася скандалами, пов'язаними з голосуванням. А потім її зовсім скасували через пандемію.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Арешт та кримінальна справа Тихановського З початку кампанії здійснюються прогнози, що влада діятиме на цих виборах за силовим сценарієм - максимального тиску на опонентів. 29 травня у Гродні під час протесту затримали відеоблогера Сергія Тихановського. Він хотів сам брати участь у виборах, але його групу ЦВК не зареєструвала - на відміну від групи його дружини Світлани. Після арешту щодо Тихановського порушили дві кримінальні справи.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Арешт та кримінальна справа Бабарика 18 червня затримали Віктора Бабарика та його сина Едуарда, голову виборчого штабу ексбанкіра. 19 червня пройшли акції солідарності з ними, близько 100 людей були затримані. 21 червня Віктору й Едуарду Бабарикам оголосили обвинувачення, конкретні статті КК не називали. Правозахисна організація Amnesty International визнала обох Бабариків та Сергія Тихановського в'язнями сумління.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Борсання Лукашенка Президент Олександр Лукашенко заявив, що якщо він "поведеться демократично", то втратить країну та його "проклянуть". Кампанія Лукашенка, відзначають аналітики, сповнена протиріч. Він та його соратники звинувачують Росію у втручанні у вибори та говорять про "ляльководів з "Газпрому" й вище". Паралельно з такими заявами Лукашенко вже двічі зустрічався з Путіним.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Нові технології - Telegram і відеоблогери Вибори-2020 дуже відрізняються від попередніх активним використанням цифрових технологій. Членів ініціативних груп набирали у мережі, там же домовлялися, де й коли можна поставити підпис за потенційного кандидата. Із зустрічей з ними, пікетів та акцій протесту проводилися прямі трансляції в YouTube, у Telegram розгорнулася справжня "війна" зливів, витоків, фейків та їхніх спростувань.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Європа закликає дотримуватись закону Вибори призначені на 9 серпня. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Мінськ припинити "травлю та переслідування" кандидатів від опозиції та дозволити їм реалізувати їхні громадянські та політичні права. Після відмови у реєстрації Бабарика та Цепкала Боррель заявив, що цей крок Мінська "обмежив можливість громадян країни виявити свою волю та підриває демократичність виборів". Автор: Володимир Дорохов, Катерина Крижановська

