Кабмін України пропонує санкції щодо причетних до будівництва мосту в Крим

Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадити санкції проти 30 фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту та руйнування парків Севастополя.

У середу, 8 вересня, український уряд схвалив та виніс на розгляд РНБО пакет санкцій щодо 24 юридичних та 6 фізичних осіб, які причетні до незаконного спорудження та експлуатації мосту через Керченську протоку, організації сполучення тимчасово окупованого Криму з територією РФ та незаконного перепланування паркових територій і об'єктів культурної спадщини на території Севастополя, повідомили у пресслужбі міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Зазначено, що застосування санкцій до відповідних юридичних осіб, у разі виявлення у них майна на території України, унеможливить користування ним, заборонить проведення експортно-імпортних операцій, унеможливить виведення капіталів за межі території України, зупинить виконання економічних та фінансових зобов'язань та ліцензованої діяльності на території України. Водночас застосування санкцій до зазначених фізичних осіб унеможливить їм в'їзд на територію України, заблокує можливість розпоряджатися майном, яке перебуває на території України. Санкції пропонується застосувати терміном на п'ять років.

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Міст, що з'єднує материкову Росію та анексований нею півострів Крим, було відкрито у травні 2018 року. Згодом Європейський Союз запровадив санкції проти російських компаній, які брали участь в будівництві Керченського мосту в анексованому Криму. Санкції, пов'язані з будівництвом та експлуатацією мосту, було запроваджено низкою інших країн, зокрема, Сполученими Штатами Америки, Великобританією та Австралією.