 Австралія запровадила санкції проти РФ через будівництво Кримського мосту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Австралія запровадила санкції проти РФ через будівництво Кримського мосту

Австралія запровадила санкції проти однієї фізособи і чотирьох компаній з Росії через будівництво Кримського мосту.

Кримський міст

Кримський міст

Міністерство закордонних справ (МЗС) Австралії оголосило про введення санкцій стосовно однієї фізособи і чотирьох компаній з Росії через будівництво Кримського мосту, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії у вівторок, 30 березня.

"Австралія ввела цілеспрямовані фінансові санкції і заборону на подорожі щодо російської фізичної особи і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом та експлуатацією залізничного мосту через Керченську протоку, що з'єднує Росію з незаконно анексованими територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна)", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що Кримський міст "є спробою консолідувати російський контроль над незаконно анексованим Кримським півостровом". У міністерстві наголосили, що Австралія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України в координації з міжнародними партнерами. Ці санкції Канберра запровадила в координації з Канадою, вони узгоджуються з діями, вжитими Великобританією та Європейським Союзом, уточнили у МЗС.

Всього з 2014 року до санкційних списків Австралії внесені 168 фізичних та 52 юридичні особи з РФ.

Раніше Канада запровадила санкції проти двох росіян і чотирьох компаній, пов'язаних з будівництвом Кримського мосту, нагадує агенція "Інтерфакс". Під канадські санкції потрапили "Кримська перша страхова компанія", "Кримська залізниця", "Ленпромтранспроєкт", "Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ", а також гендиректор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Будгазмонтаж" Леонід Риженькін. Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону на торговельні операції в Канаді.

Раніше Швейцарія, Великобританія і ЄС вже ввели санкції проти цих чотирьох компаній, Ганова і Риженькіна. 

Дивитись відео 05:18

Фактчек DW: чи справді в Криму відпочили понад мільйон українців? (09.01.2020)

Також за темою

Krim-Brücke Eisenbahnverkehr Eröffnung

Канада наклала санкції на причетних до будівництва Керченського моста 29.03.2021

Під дію канадських санкцій потрапили четверо росіян і чотири компанії, причетні до спорудження Керченського моста, повідомило МЗС Канади.

Wasserknappheit auf der Krim

Коментар: Півострів без води - Росія вичавлює Крим, наче губку 22.03.2021

Росія, наче губку, вичавлює Крим, видобуваючи прісну воду. Будівництво мосту не було ані найскладнішим, ані навіть найдорожчим проєктом, без реалізації якого Кремлю не втримати півострів, констатує Іван Преображенський.

Wiktor Medwedtschuk | ukrainscher Politiker

Трьох членів громадського руху Медведчука підозрюють у держзраді 26.03.2021

Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука. Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.

Реклама

Докладно

Ukraine Kiew | AstraZenecas Imfstoff Covishield

Хто і чому в Україні відмовляється щепитися від коронавірусу

На заваді вакцинації проти коронавірусу в Україні став не лише брак препаратів, але й недовіра українців до вакцин.  

Ever Given у Суецькому каналі

Рух суден Суецьким каналом відновлено

Після відбуксирування контейнеровоза Ever Given Суецьким каналом знову проходять судна.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  