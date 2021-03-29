Австралія запровадила санкції проти РФ через будівництво Кримського мосту

Міністерство закордонних справ (МЗС) Австралії оголосило про введення санкцій стосовно однієї фізособи і чотирьох компаній з Росії через будівництво Кримського мосту, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії у вівторок, 30 березня.

"Австралія ввела цілеспрямовані фінансові санкції і заборону на подорожі щодо російської фізичної особи і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом та експлуатацією залізничного мосту через Керченську протоку, що з'єднує Росію з незаконно анексованими територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна)", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що Кримський міст "є спробою консолідувати російський контроль над незаконно анексованим Кримським півостровом". У міністерстві наголосили, що Австралія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України в координації з міжнародними партнерами. Ці санкції Канберра запровадила в координації з Канадою, вони узгоджуються з діями, вжитими Великобританією та Європейським Союзом, уточнили у МЗС.

Всього з 2014 року до санкційних списків Австралії внесені 168 фізичних та 52 юридичні особи з РФ.

Раніше Канада запровадила санкції проти двох росіян і чотирьох компаній, пов'язаних з будівництвом Кримського мосту, нагадує агенція "Інтерфакс". Під канадські санкції потрапили "Кримська перша страхова компанія", "Кримська залізниця", "Ленпромтранспроєкт", "Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ", а також гендиректор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Будгазмонтаж" Леонід Риженькін. Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону на торговельні операції в Канаді.

Раніше Швейцарія, Великобританія і ЄС вже ввели санкції проти цих чотирьох компаній, Ганова і Риженькіна.