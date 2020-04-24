Кабмін планує дозволити роботу продовольчих ринків

Кабінет Міністрів України 29 квітня розгляне питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у понеділок, 27 квітня, у месенджері Telegram.

"Це стало можливим завдяки тому, що міністерство охорони здоров'я та мінекономіки розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю", - пояснив Шмигаль. За його словами, йдеться про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій Україні, які зможуть функціонувати з дотриманням жорстких санітарних норм.

"Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи. За порушення вимог буде встановлена відповідальність, аж до закриття ринків на певний період", - уточнив прем'єр.

Питання відновлення роботи ринків раніше цього дня розглядалося на нараді за участі президента України Володимира Зеленського. "Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановімо чіткі правила й давайте дозволимо їх відкрити. Треба вчитися жити й працювати у нових умовах", - зазначив Зеленський, слова якого наводить його пресслужба.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко рекомендував місцевим органам влади заборонити роботу продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків. Він підписав відповідну постанову 16 квітня.

До цього, 31 березня, Ляшко підписав іншу постанову, якою дозволив роботу ринків. Утім, її скасували через недотримання ринками санітарних умов.