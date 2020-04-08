 В Україні знову заборонять роботу ринків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2020

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Новини

В Україні знову заборонять роботу ринків

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що нове рішення ухвалене через зловживання місцевої влади.

Віктор Ляшко пропонує органам місцевої влади заборонити функціонування ринків

Віктор Ляшко пропонує органам місцевої влади заборонити функціонування ринків

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко рекомендував місцевим органам влади заборонити функціонування продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків. Відповідну постанову він підписав у четвер, 16 квітня.

Як повідомлялося, наприкінці березня Ляшко підписав постанову, в якій регламентувалася робота продуктових ринків в країні.

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Зокрема, згідно з документом, передбачалося, що працювати зможуть ті ринки, які мають зареєстрованого оператора ринку харчових продуктів. Інші умови: дотримання розрахунку одна людина на 20 квадратних метрів торговельної площі; покупці повинні триматися один від одного на відстані не менше 1,5 метра; на ринках вихідного дня відстань між місцями торгівлі повинна становити щонайменше три метри; усі продавці та покупці мають мати засоби індивідуального захисту; забезпечення можливості дотримання проепідемічних заходів.

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Березнева постанова була сприйнята багатьма як дозвіл на роботу ринків, після чого Ляшко заявив, що вона втратила чинність, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна". Видання нової постанови він пояснив "фактами зловживань органів місцевого самоврядування, коли вони відкривали ринки в антисанітарних умовах".

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