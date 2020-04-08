В Україні знову заборонять роботу ринків

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко рекомендував місцевим органам влади заборонити функціонування продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків. Відповідну постанову він підписав у четвер, 16 квітня.

Як повідомлялося, наприкінці березня Ляшко підписав постанову, в якій регламентувалася робота продуктових ринків в країні.

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Зокрема, згідно з документом, передбачалося, що працювати зможуть ті ринки, які мають зареєстрованого оператора ринку харчових продуктів. Інші умови: дотримання розрахунку одна людина на 20 квадратних метрів торговельної площі; покупці повинні триматися один від одного на відстані не менше 1,5 метра; на ринках вихідного дня відстань між місцями торгівлі повинна становити щонайменше три метри; усі продавці та покупці мають мати засоби індивідуального захисту; забезпечення можливості дотримання проепідемічних заходів.

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Березнева постанова була сприйнята багатьма як дозвіл на роботу ринків, після чого Ляшко заявив, що вона втратила чинність, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна". Видання нової постанови він пояснив "фактами зловживань органів місцевого самоврядування, коли вони відкривали ринки в антисанітарних умовах".