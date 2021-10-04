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Йосіхіде Суга

Йосіхіде Суга - японський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йосіхіде Суга".

Йосіхіде Суга очолив уряд Японії у вересні 2020 року. На цій посаді він змінив Абе Сіндзо. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Колишній очільник МЗС Фуміо Кісіда став новим прем'єром Японії

Колишній очільник МЗС Фуміо Кісіда став новим прем'єром Японії 04.10.2021

Парламент Японії оновлює уряд через втрату довіри на тлі пандемії. Попередній прем'єр-міністр країни протримався на посаді рік.

Уряд Японії очолить ексміністр закордонних справ Фуміо Кісіда

Уряд Японії очолить ексміністр закордонних справ Фуміо Кісіда 29.09.2021

Ексочільник МЗС Японії Фуміо Кісіда став лідером правлячої Ліберально-демократичної партії і замінить Йосіхіде Сугу на посаді прем'єр-міністра країни.
Близько 20 людей зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту у Японії

Близько 20 людей зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту у Японії 03.07.2021

Потужний зсув ґрунту в місті Атамі зруйнував декілька будинків. Рятувальники шукають близько 20 осіб, зниклих безвісти.
Глава оргкомітету Олімпіади в Токіо пішов у відставку через сексизм

Глава оргкомітету Олімпіади в Токіо пішов у відставку через сексизм 12.02.2021

Керівник олімпійського оргкомітету сказав, що жінки не здатні чітко висловлюватись. Після скандальної заяви він вибачився і пішов у відставку.
Японія забороняє в'їзд іноземцям через новий варіант коронавірусу

Японія забороняє в'їзд іноземцям через новий варіант коронавірусу 26.12.2020

В'їзд у Японію іноземцям заборонять до кінця січня 2021 року через мутацію коронавірусу, повідомив уряд в Токіо.
Парламент Японії затвердив Йосіхіде Сугу новим прем'єром країни

Парламент Японії затвердив Йосіхіде Сугу новим прем'єром країни 16.09.2020

Йосіхіде Суга став найстаршим прем'єр-міністром Японії. Його призначення на цей пост підтримала більшість у нижній палаті японського парламенту.
Японія сформує новий антитерористичний підрозділ

Японія сформує новий антитерористичний підрозділ 04.12.2015

Новий підрозділ почне працювати на чотири місяці раніше запланованого терміну через теракти в Парижі. Cитуація щодо терактів є вкрай серйозною, вважає секретар кабінету міністрів Йошіхіде Суга.