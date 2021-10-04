Йосіхіде Суга - японський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йосіхіде Суга".

Йосіхіде Суга очолив уряд Японії у вересні 2020 року. На цій посаді він змінив Абе Сіндзо. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.