 Йованович близько п′яти годин свідчила в Конгресі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Йованович близько п'яти годин свідчила в Конгресі США

Колишня посолка США в Україні розповіла про кризу в Держдепартаменті та "залякування" з боку Трампа. За її словами, особистий адвокат Трампа Руді Джуліані вів проти неї наклепницьку кампанію.

Марі Йованович

Марі Йованович

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович вдруге дала свідчення в комітеті з розвідки Палати представників Конгресу в рамках розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Під час відкритих слухань у п'ятницю, 15 листопада, Йованович близько п'яти годин відповідала на запитання конгресменів. Вона, зокрема, розповіла, що політика США щодо України перетворилася на повний хаос. За її словами, паплюження дипломатів усередині країни "призводить до кризи в Державному департаменті, оскільки політичний процес очевидно руйнується", цитує агенція новин dpa.

Колишня амбасадорка також повідомила, що відчула "велику загрозу", коли її відкликали з посади та коли дізналася, що Трамп обговорював її діяльність із президентом України під час телефонної розмови в липні.

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Перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа швидше нагадували засідання, що затягнулося, а не політичний трилер, і не принесли багато нового, вважає кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер. (14.11.2019)

Американський дипломат Джордж Кент звинуватив адвоката Руді Джуліані у кампанії брехні проти експосолки США в Україні. За словами Кента, Трамп хотів почути від Зеленського три слова: "розслідування, Байден, Клінтон". (08.11.2019)

За словами Йованович, проти неї велася "наклепницька кампанія" з боку особистого адвоката Трампа Руді Джуліані та інших, у тому числі сина президента США. 

Колишня амбасадорка також зазначила, що ніколи не зустрічалася з сином колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантером. За її словами, при виконанні службових обов'язків вона зустрічалася кілька разів з Джо Байденом, але про Хантера Байдена або компанію Burisma ніколи не йшлося.

Твіт Трампа і стенограма першої розмови із Зеленським

Президент Трамп у той час, коли Йованович свідчила, розкритикував її роботу. "Де б не перебувала Марі Йованович, все ставало погано. Вона почала в Сомалі, і як все пішло? Потім перенесемося до України, де новий президент негативно висловився щодо неї під час другої телефонної розмови з ним. Президент США має повне право призначати послів", - написав він у Twitter.

У відповідь на це Йованович зазначила, що вважає залякування метою такого повідомлення. "Я не можу сказати, що саме намагається зробити президент, але я думаю, що ефект полягає в залякуванні", - сказала вона під час слухань. Голова комітету з розвідки, демократ Адам Шифф також вважає цей твіт Трампа залякуванням свідка. "Це - частина схеми із залякування свідків та частиною схеми із перешкоджання розслідуванню. Це, відверто кажучи, також є моделлю перешкоджання правосуддю", - наголосив він, цитує агенція Reuters.

У Білому домі заперечили, що повідомлення президента мало на меті "залякування свідка". Речниця Трампа Стефані Грішем заявила, що він не зробив нічого поганого і твіт є "просто думкою президента, на яку він має право".

Перед цим Білий дім опублікував стенограму першої телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, яка відбулася 21 квітня після перемоги Зеленського на президентських виборах. Під час розмови Трамп привітав Зеленського з перемогою та запросив його у Білий дім. Зеленський, своєю чергою, запросив Трампа на свою інавгурацію.

Нагадаємо, в США триває скандал, який почався у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера.

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