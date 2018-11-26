 Ймовірний наступник Меркель сумнівається у ″Північному потоці-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

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Новини

Ймовірний наступник Меркель сумнівається у "Північному потоці-2"

Через конфлікт між Росією та Україною кандидат на посаду голови ХДС Фрідріх Мерц сумнівається у необхідності "Північного потоку-2". Інша кандидатка Аннеґрет Крамп-Карренбауер не виключає закриття портів для суден з РФ.

Фрідріх Мерц сумнівається у необхідності Північного потоку-2

Фрідріх Мерц сумнівається у необхідності "Північного потоку-2"

З огляду на ескалацію конфлікту між Росією та Україною кандидат на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) висловив сумнів у реалізації спільного з РФ проекту газопроводу "Північний потік-2".

"Чим сильніше ескалація конфлікту, тим більш значущим стає питання: чи правильно, що ми будуємо цей трубопровід? Путін повинен знати, що ми, щонайменше, замислюємося над цією темою, якщо він надалі поводитиметься подібним чином", - заявив він у п'ятницю, 30 листопада, під час регіональної конференції партії в Берліні, цитує агенція dpa.

DW.COM

До стрімкої ескалації протистояння між Москвою та Києвом призвели агресивні дії РФ поблизу Керченської протоки - на цьому сходяться німецькі експерти, які, проте, бачать вихід аж ніяк не в різких діях України. (30.11.2018)

Діям Росії в Керченській протоці немає виправдання, зазначили у спільній заяві глави МЗС країн Великої сімки. Вони закликали до стриманості, а також наголосили, що ніколи не визнають анексію Криму. (30.11.2018)

Раніше того ж дня інша претендентка на пост голови ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) не виключила блокування західних портів для Росії, якщо підтвердиться, що в Керченському конфлікті агресія виходила з боку Росії. "Як можлива відповідь (на агресію - Ред.), вхід російським судам з регіону, з Азовського моря, в європейські або американські порти буде закритий до тих пір, поки ситуація з Україною не буде вирішена", - зазначила вона.

Як повідомлялося, днями суд в анексованому Криму арештував на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій у низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.

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Конфлікт в Азовському морі: на що готовий Захід, щоб зупинити ескалацію? (30.11.2018)

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