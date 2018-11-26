Ймовірний наступник Меркель сумнівається у "Північному потоці-2"

З огляду на ескалацію конфлікту між Росією та Україною кандидат на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) висловив сумнів у реалізації спільного з РФ проекту газопроводу "Північний потік-2".

"Чим сильніше ескалація конфлікту, тим більш значущим стає питання: чи правильно, що ми будуємо цей трубопровід? Путін повинен знати, що ми, щонайменше, замислюємося над цією темою, якщо він надалі поводитиметься подібним чином", - заявив він у п'ятницю, 30 листопада, під час регіональної конференції партії в Берліні, цитує агенція dpa.

Раніше того ж дня інша претендентка на пост голови ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) не виключила блокування західних портів для Росії, якщо підтвердиться, що в Керченському конфлікті агресія виходила з боку Росії. "Як можлива відповідь (на агресію - Ред.), вхід російським судам з регіону, з Азовського моря, в європейські або американські порти буде закритий до тих пір, поки ситуація з Україною не буде вирішена", - зазначила вона.

Як повідомлялося, днями суд в анексованому Криму арештував на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій у низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.