З Будапешта до Відня: Центральноєвропейський університет переїжджає під тиском Орбана

Ректор Центральноєвропейського університету (ЦЄУ) Майкл Ігнатьєв дуже чітко вказує на відповідального за ситуацію: це угорський прем'єр Віктор Орбан. Саме на його вимогу "американська установа, що уже 25 років веде діяльність, мусить забиратися із країни, що є союзницею США". Центральноєвропейський університет переїжджає з Будапешта до Відня. Починаючи від 2019 року, всі абітурієнти, зараховані на навчання, починатимуть студії вже в новому віденському кампусі. Це стосується усіх факультетів, де по завершенні навчання видається диплом американського зразка. "Це чорний день для свободи в Угорщині", - каже Ігнатьєв. Хоч неочікуваним такий фінал суперечки ні для кого не став, усе ж ідеться про безпрецедентну ситуацію.

Центральноєвропейський університет має давню і поважну історію: його заснували на початку 1990-х на кошти, виділені мільярдером та філантропом єврейсько-угорського походження Джорджем Соросом. Університет стрімко розвивався, став елітним вузом для сотень студентів з країн Центральної та Східної Європи, котрі щойно скинули з себе комуністичне ярмо.

Ідейне протистояння

Фундація Відкритого суспільства Сороса сповідує ідеї знаменитого австрійського соціолога, адепта позитивізму Карла Поппера (Karl Popper).

Прес-конференція керівництва ЦЄУ

У своїх творах науковець, зокрема, протиставляв ідею "відкритого суспільства" панівній у країнах колишнього соцтабору тоталітарній комуністичній ідеології. Сьогодні ж ці ідеї протипоставлені націонал-популістським силам у Європі, типовим представником яких вважають і угорського прем'єра Віктора Орбана. У ході останньої передвиборчої кампанії Орбан неодноразово змальовував Сороса ворогом Угорщини. Багато хто чув у цих закидах і антисемітські нотки.

Відтоді Орбан домагався закриття університету, заснованого Соросом, якого очільник угорського уряду оголосив своїм особистим неприятелем. Задля цього угорський парламент ухвалив спеціальний закон, згідно з яким закордонні ВНЗ, що діють в Угорщині, повинні також мати діючий кампус і за місцем юридичної прописки - у цьому випадку в штаті Нью-Йорк. Майкл Ігнатьєв переконує, що ЦЄУ доклав усіх зусиль, аби відповідати новим вимогам угорського законодавства.

Речник Орбана на повідомлення про переїзд, як він висловився, "університету Сороса", відреагував через соцмережу Twitter. Він зазначив, що "уніерситет іде, але залишається...значну частину курсів і надалі викладатимуть у Будапешті". Прес-конференцію ректора ЦЄУ він назвав "політичним блефом у соровському стилі".

Центральноєвропейський університет і справді сподівається зберегти присутність у Будапешті. Принаймні зберегти для студентів бібліотеку, читальний зал та аспірантуру. Але це не стосується студентів, що навчаються на диплом американського зразка. А саме він свого часу і сприяв успішному становленню цього вишу. Ігнатьєв вважає це особистою поразкою. Ще на першому етапі суперечки в інтерв'ю DW він запевняв, що університет "нікуди не переїжджатиме".

Освіта - заручниця політики

Зустріч Джорджа Сороса (л) та мера Відня Людвіґа (п)

На своїй батьківщині у Канадіі історик та колишній оглядач Ігнатьєв встиг побувати на чолі Ліберальної партії та опозиції. Він вважає дії угорської влади зазіханням на свободу у Європі. "Ми хотіли б продовжити працювати в Угорщині, але тут - ворожа для нас територія", - каже він.

У Відні також вбачають політичні мотиви в історії із переїздом ЦЄУ. "Ми раді їх вітати", - каже міський голова Міхаель Людвіґ (Michael Ludwig). Хоча радість цю поділяють явно не всі. Представники правопопулістської Австрійської партії свободи (FPÖ) у міській раді Відня, ідейно близької до політсили Орбана, уже заявили, що виступають "рішуче проти" переїзду ЦЄУ до австрійської столиці.

Водночас канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) лише два тижні тому приймав у Відні засновника університету Джорджа Сороса. Зустрічався з Соросом для обговорення технічних подробиць переїзду і віденський мер.

До 2024 року університет розміщуватиметься за тимчасовою пропискою, а відтак має переїхати у колишню будівлю шпиталю "Ареал" у столичному районі Пенцінг. Зараз там ведуться ремонтні роботи у 17 корпусах. Віденська міська влада передає університетові ділянку в оренду строком на 100 років.