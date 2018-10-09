Зустріч Клімкіна з Сіярто: "огидна петиція" та угорський уповноважений

У конфлікті між Будапештом і Києвом певного прогресу вдалося досягнути міністрам закордоннних справ України та Угорщини Павлу Клімкіну та Петеру Сіярто. Свою зустріч вони провели у понеділок, 15 жовтня, на полях засідання глав МЗС країн ЄС у Люксембургу. Водночас обвидва урядовці зазначили, що поки конфлікт не вирішено. Зокрема, Сіярто підтвердив, що Угорщина і далі блокуватиме засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, передає кореспондент DW.

Говорячи щодо закону про освіту, Сіярто зазначив: "Коли йдеться про дії, на жаль, ми поки не побачили жодного прогресу". На його думку, Україна поки не впровадила рекомендації Венеціанської комісії. Як відомо, на розгляді Верховної Ради перебуває законопроект про подовження перехідного положення до 2023 року. Крім того, Україна прописала рекомендації Венеціанської комісії в річній програму співпраці з НАТО.

Петер Сіярто

Уповноважений і "огидна петиція"

"З деяких питань є прогрес", - зазначив Клімкін. А саме, за його словами, вдалося вирішити проблему з назвою посади уповноваженого щодо Закарпаття. "Повністю домовилися, що назва буде іншою", - зазначив українських міністр та додав, що результат можна буде побачити за кілька днів.

Зі свого боку, Сіярто побачив можливість для прогресу щодо петиції, зареєстрованої на сайті Верховної Ради України, про депортацію до Угорщини громадян України, які мають і угорське громадянство. За його словами, Клімкін йому пообіцяв звернутися до парламенту, аби той зняв петицію з розгляду через суд. "Я справді тримаю кулаки за Павла (Клімкіна. - Ред.), що він зможе досягти прогресу щодо цієї огидної петиції", - зазначив Сіярто.

Український міністр наголосив, що "ця петиція суперечить українському законодавству". За його словами, що з цим робити - справа Верховної Ради.

Також Сіярто багато уваги приділив публікації сайтом "Миротворець" імен кількох сотень українських чиновників, які мають угорські паспорти. "Я попросив мого колегу вирішити це питання, бо воно несе загрозу угорцям, які живуть на Закарпатті. Ми би хотіли, щоб їхню громаду розглядали такою, що посилює відносини між Україною та Угорщиною, а не такою, яка розділяє", - додав Сіярто.

Висилка консулів

Павло Клімкін заявив про проведення консульських консультацій для вирішення конфлікту, який розгорівся після відео про видачу угорських паспортів у консульстві в Береговому. Згодом Київ і Будапешт вислали консулів один одного. При цьому Сіярто переконаний, що консул у Береговому не порушив ні національних, ні міжнародних норм.

Натомість Клімкін наголосив, що консул "порушив Віденську конвенцію про консульські зносини, здійснюючі на нашій території дії, які ми не дозволяли йому здійснювати". "Він порушив і українське законодавство. Також він ще і закликав приховувати факти видачі (угорських паспортыв - Ред.). Яким чином ми можемо це толерувати?", - зауважив український міністр.

"Нам треба знайти шлях, як порозумітися з Угорщиною, це - складний шлях", - підсумував Клімкін. Сіярто, зі свого боку, теж зазначив, що хотів би "укріплювати та покращувати відносини".

Нагадаємо, конфлікт між Будапештом і Києвом розгорівся після ухвалення закону України про освіту, який визначає мовою навчального процесу українську. Минулогот місяця відносини загострилися після оприлюдненння відео про видачу угорських паспортів на Закарпатті.