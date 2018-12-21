Зонд NASA здійснює історичний проліт повз найвіддаленіше тіло Сонячної системи

Зонд Національної аерокосмічної агенції США (NASA) у вівторок, 1 січня, наблизився до найвіддаленішої ділянки Сонячної системи та пролетів поруч з космічним тілом під назвою Ultima Thule, інформує агенція AFP.

Очікується, що зонд під назвою New Horizons зробить знімки астероїда Ultima Thule (або ж "Край світу"). Згідно зі спостереженнями астрономів, цей космічний об'єкт або група об'єктів, довжиною приблизно 30 кілометрів, розташований на відстані 6,4 мільярда кілометрів від Землі. Ця область Сонячної системи, за орбітою Нептуна, має назву Пояс Койпера.

"Зонд New Horizons здійснює найвіддаленіший проліт космічного апарата, наближаючись до Ultima Thule, холодного древнього астероїду у Поясі Койпера", - повідомила NASA у мікроблозі Twitter.

Повідомляється, що перший сигнал на Землю з зонду вчені в NASA мають отримати 1 січня о 14:45 за Гринвічем.