 Зонд NASA здійснює історичний проліт повз найвіддаленіше тіло Сонячної системи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2019

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Новини

Зонд NASA здійснює історичний проліт повз найвіддаленіше тіло Сонячної системи

Космічний зонд NASA наблизився до найбільш віддаленої ділянки Сонячної системи. Перший сигнал з зонду на Землю очікується незабаром.

Так зустріч зонда з астероїдом, чи групою астероїдів Ultima Thule, уявляють собі художники NASA

Так "зустріч" зонда з астероїдом, чи групою астероїдів Ultima Thule, уявляють собі художники NASA

Зонд Національної аерокосмічної агенції США (NASA) у вівторок, 1 січня, наблизився до найвіддаленішої ділянки Сонячної системи та пролетів поруч з космічним тілом під назвою Ultima Thule, інформує агенція AFP.

Очікується, що зонд під назвою New Horizons зробить знімки астероїда Ultima Thule (або ж "Край світу"). Згідно зі спостереженнями астрономів, цей космічний об'єкт або група об'єктів, довжиною приблизно 30 кілометрів, розташований на відстані 6,4 мільярда кілометрів від Землі. Ця область Сонячної системи, за орбітою Нептуна, має назву Пояс Койпера.

"Зонд New Horizons здійснює найвіддаленіший проліт космічного апарата, наближаючись до Ultima Thule, холодного древнього астероїду у Поясі Койпера", - повідомила NASA у мікроблозі Twitter.

Повідомляється, що перший сигнал на Землю з зонду вчені в NASA мають отримати 1 січня о 14:45 за Гринвічем.

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