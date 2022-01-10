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"Золотий глобус"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Золотий глобус".

"Золотий глобус" вважається однією з найпрестижніших нагород американської кіноіндустрії. "Золотий глобус" присуджується щороку Голлівудською академією іноземної преси, починаючи від 1944 року. Лауреатів премії обирають на голосуванні за участі 86 провідних кіножурналістів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецький композитор Ганс Ціммер отримав Золотий глобус

Німецький композитор Ганс Ціммер отримав "Золотий глобус" 10.01.2022

У Голлівуді оголошено лауреатів премії "Золотий глобус" - другої за значимістю нагороди у кіноіндустрії після "Оскара". Ганс Ціммер став її лауреатом за музику, написану до фільму "Дюна".
Фільм Земля кочівників отримав премію Золотий глобус

Фільм "Земля кочівників" отримав премію "Золотий глобус" 01.03.2021

Фільм режисерки Хлої Чжао "Земля кочівників" отримав премію "Золотий глобус" як найкращий драматичний фільм. Церемонія вручення премії у Лос-Анджелесі проходила віртуально.
Легендарний актор Шон Коннері помер у віці 90 років

Легендарний актор Шон Коннері помер у віці 90 років 31.10.2020

Родина Шона Коннері підтвердила інформацію про смерть актора, володаря "Оскара" і триразового лауреата премії "Золотий глобус".
В Лос-Анджелесі роздали Золоті глобуси - Чорнобиль став найкращим мінісеріалом

В Лос-Анджелесі роздали "Золоті глобуси" - "Чорнобиль" став найкращим мінісеріалом 06.01.2020

Головну премію за найкращий драматичний фільм отримала картина Сема Мендеса "1917". "Чорнобиль" став найкращим мінісеріалом, а "Паразити" - найкращим фільмом іноземною мовою.
Головний Золотий глобус присуджений стрічці Богемна рапсодія

Головний "Золотий глобус" присуджений стрічці "Богемна рапсодія" 07.01.2019

Фільм про Фредді Мерк'юрі "Богемна рапсодія" отримав головний приз кінопремії "Золотий глобус". Кращим іноземним фільмом стала стрічка "Рома" мексиканця Альфонсо Куарона, він же названий кращим режисером.

Торт для всіх: Мадонні виповнюється 60 (фотогалерея) 16.08.2018

Всі знають, хто в світі - королева поп-музики: Мадонна - ікона стилю, провокаторка, бізнес-леді, мати. З нагоди її 60-річчя ми вирішили поглянути на кар'єру найуспішнішої в історії музики жінки.

Золотий Глобус: перемога німця Фатіха Акіна і зірки у чорному

"Золотий Глобус": перемога німця Фатіха Акіна і зірки у чорному 08.01.2018

Німецький режисер Фатіх Акін показав клас на 75-ій церемонії вручення "Золотого глобуса". Його фільм "На межі" здобув приз. Однак темою вечора стала ситуація довколо Харві Вайнштейна та приниження жінок галузі.

"Золотий глобус": елегантний протест у чорному (08.01.2018) 08.01.2018

Уперше в історії кінопремії "Золотий глобус" на червоній доріжці знаменитості з'явилися лише в чорному вбранні. Це знак протесту проти сексуальних домагань.

Німецький фільм На межі отримав Золотий глобус

Німецький фільм "На межі" отримав "Золотий глобус" 08.01.2018

Фільм "На межі" Фатіха Акіна отримав "Золотий глобус" як кращий фільм іноземною мовою. Вперше з 2010 року премію отримав німецький кінорежисер.
Трамп образив Меріл Стріп після її промови

Трамп образив Меріл Стріп після її промови 09.01.2017

Популярна у соцмережах промова Меріл Стріп на церемонії вручення "Золотого глобуса" отримала реакцію Дональда Трампа. Новообраний президент США назвав актрису "переоціненою".

Більшість нагород Золотого глобуса зібрав мюзикл Ла-Ла Ленд

Більшість нагород "Золотого глобуса" зібрав мюзикл "Ла-Ла Ленд" 09.01.2017

Найбільше нагород кінопремії "Золотий глобус" зібрав мюзикл "Ла-Ла Ленд", який визнали найкращим комедійним фільмом 2016 року. Найкращим іноземним фільмом стала стрічка "Вона" Пола Верховена.
Золотий глобус дістався і Леді Ґаґа

"Золотий глобус" дістався і Леді Ґаґа 11.01.2016

Головним переможцем стала картина мексиканця Алехсандро Гонсалеса Іньярріту "Легенда Г'ю Гласса", удостоєна "Золотого глобуса" в трьох номінаціях: "найкращий фільм", "режисура" та "найкращий виконавець чоловічої ролі".
Стрічка Юність здобула головний Золотий глобус

Стрічка "Юність" здобула головний "Золотий глобус" 12.01.2015

Фільм Ричарда Лінклейтера, який знімався 12 років, отримав три нагороди. Картина "Орнітолог" мексиканського режисера Іньярриту, яку вважали фаворитом, виборола дві премії з семи номінацій.