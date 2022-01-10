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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Золотий глобус".
"Золотий глобус" вважається однією з найпрестижніших нагород американської кіноіндустрії. "Золотий глобус" присуджується щороку Голлівудською академією іноземної преси, починаючи від 1944 року. Лауреатів премії обирають на голосуванні за участі 86 провідних кіножурналістів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.