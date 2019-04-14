Знімальна група DW потрапила під обстріл у Міннеаполісі

Під час протестів у Міннеаполісі потрапила під обстріл знімальна команда Deutsche Welle. За кілька хвилин до прямого включення в ніч на неділю, 31 травня, кореспондента Штефана Зімонса (Stefan Simons) і оператора Макса Ферґа (Max Foerg) обстріляли. На відеоматеріалах з місця події видно, як пролунав постріл, а потім один з поліцейських, які стояли в декількох десятках метрів, опускає предмет, схожий на зброю.

Згодом правоохоронці зажадали від журналістів DW покинути місце протестів попри те, що ті пред'явили документ про акредитацію. "Мій оператор ризикував ще більше, ніж я. Все могло скінчитися справді дуже погано", - визнав Зімонс після інциденту. Він також додав, що поліцейські перебували в стані сильного стресу.

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Інші інциденти за участю співробітників ЗМІ

Це - не єдиний інцидент з представниками ЗМІ під час заворушень у США, що тривають уже кілька днів поспіль. Зімонс повідомив, що незадовго до інциденту з його знімальною командою три поліцейських автомобілі з невідомих причин оточили журналістів ще одного телеканалу, які працювали з місця подій. А 30 травня від гумових куль постраждали два співробітники інформагентства Reuters і кореспондент шведської газети.

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29 травня в Міннеаполісі була затримана знімальна група телеканалу CNN, яка вела прямий репортаж про протести. На відеозапису на сайті телеканалу можна побачити, як поліцейські оточили журналіста CNN Омара Хіменеса і заявили, що він заарештований. На запитання Хіменеса, в чому його обвинувачують, відповіді не було.

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Нагадаємо, масові протести у США викликала смерть афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання білим поліцейським у Міннеаполісі. Протести спочатку охопили це місто, а згодом перекинулися на інші міста.

Учасники акцій протесту вимагають справедливого покарання для причетних до брутальних дій поліцейських. Натепер четверо поліцейських звільнені зі служби. Головний підозрюваний затриманий, йому пред'явлено обвинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших осіб слідчі дії тривають.