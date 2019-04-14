 Знову про дебати: Порошенко з Зеленським орендували ″Олімпійський″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2019

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Новини

Знову про дебати: Порошенко з Зеленським орендували "Олімпійський"

НСК "Олімпійський" заявляє, що кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський домовились про оренду стадіону з 9:00 до ночі 19 квітня.

Кандидати Петро Порошенко (л) та Володимир Зеленський

Кандидати Петро Порошенко (л) та Володимир Зеленський

У підготовці до дебатів в рамках кампанії з виборів президента України між штабами кандидатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка досягнуті нові домовленості. Національний спортивний комплекс "Олімпійський" у Києві заявляє, що кандидати в президенти Порошенко та Зеленський домовилися з НСК про оренду стадіону з 9:00 до 00:00 19 квітня.

"Таку угоду дійсно було укладено, стадіон орендований з 9:00 до 00:00 на п'ятницю", - цитує прес-службу "Олімпійського" інформагенція "Українські новини" у вівторок, 16 квітня.

При цьому НСК поки відмовився назвати вартість оренди й інші умови, передбачені договором. У прес-службі зазначили, що інші деталі, у тому числі щодо доступу громадян на стадіон, буде оприлюднено пізніше, залежно від того, яких домовленостей досягнуть штаби.

Між тим Порошенко в ефірі одного з телеканалів ввечері 16 квітня заявив, що має намір взяти участь у передвиборних дебатах на стадіоні НСК "Олімпійський" 19 квітня. Чинний президент висловив сподівання, що таки "побачиться" з Зеленським на стадіоні.

Як повідомлялось, раніше у штабі Порошенка відгукнулись на пропозицію опонентів про проведення передвиборних дебатів на НСК 19 квітня. Штаб Порошенка однак визначив час дебатів з 16-ї до 18-ї години, щоб потім взяти участь у дебатах у студії Суспільного телебачення. На це у штабі Зеленського відповіли, що у запропонований для стадіону час "ще не завершиться робочий день, тому не всі бажаючі зможуть дістатись стадіону", тож запропонували розпочати там дебати о 19:00.

Голосування у другому турі президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. За результатами першого туру виборів висунутого партією "Слуга народу" коміка Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, самовисуванця Порошенка, який є чинним президентом, - 15,95 відсотка.

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