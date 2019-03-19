 Зе кандидат: із чим іде на вибори Володимир Зеленський | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.03.2019

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Україна

Зе кандидат: із чим іде на вибори Володимир Зеленський

У новоспеченого політика запевняють, що ведуть кампанію власними силами, не мають зв'язку із олігархом Ігорем Коломойським та обіцяють ставити владі завдання на референдумах.

Володимир Зеленський під час виступу на шоу Вечірній Квартал

Поки Володимир Зеленський зберігає мовчання щодо своєї команди для найвищих державних посад

Вже кілька місяців поспіль український комік та очільник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський має першість у президентських рейтингах і напередодні першого туру всерйоз розглядається багатьма як один з найбільш вірогідних претендентів на крісло глави держави. DW зібрала найголовніші факти, відомі про кандидата.

Хто він?

41-річний шоумен з Кривого Рога ще студентом розпочав свій шлях у "Клубі веселих та кмітливих" (КВК), і вже незабаром гумор став його професією. З 1999 по 2003 рік він та його команда почали виступати у Вищій лізі КВК у Москві та активно гастролювати по СНД. Пізніше Зеленський починає активно співробітничати із українськими телеканалами, зокрема й над його найвідомішим проектом - шоу "Вечірній квартал", у якому політична сатира посідала чільне місце. У 2015 році глядачі побачили серіал "Слуга народу", слоганом якого були слова "історія наступного президента". А вже незабаром директор ТОВ "95 квартал" Іван Баканов очолив партію з аналогічною назвою. Оголошення про своє бажання балотуватися у президенти Зеленський також перетворив на шоу, повідомивши про це у новорічному ефірі телеканалу "1+1", у той час як на інших каналах виступав чинний глава держави Петро Порошенко.

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На відміну від героя "Слуги народу" Василя Голобородька, Зеленський пересувається містом не на велосипеді, а на позашляховику Range Rover з охоронцями. Його гумористичний бізнес приносить йому непоганий дохід - ще у 2012 році видання Forbes Україна оцінювало оборот студії "Квартал 95" у більш ніж 10 мільйонів доларів. А за 2017 рік Зеленський задекларував 7,3 мільйона гривень доходів. Щоправда, бізнес коміка все одно опинився у центрі скандалу. У січні 2019 року журналісти знайшли в Росії фірми, які займаються виробництвом теле- та кінопродукції та належать Зеленському і його колегам. І хоча спочатку комік спростовував факт ведення бізнесу в РФ, згодом він заявив про свій вихід зі складу акціонерів компанії, якій належали згадані у журналістському розслідуванні підприємства.

Ігор Коломойський

І Коломойський, і Зеленський заперечують співпрацю у політичних питаннях

Хто з ним?

У своїх публічних заявах Зеленський запевняє, що його головна місія - це привести в українську політику нових і порядних людей. Втім поки що йому доводиться запевняти всіх у тому, що він та його команда є незалежними від українського олігарха Ігоря Коломойського. Адже саме канал "1+1", що належить бізнесмену, найактивніше повідомляє про політичні плани коміка, із яким співпрацює вже багато років. Саме на "1+1" транслювалися перші два сезони "Слуги народу", а народний депутат від Блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв оприлюднив звинувачення у тому, що на рахунки учасників студії "Кварталу 95" було виведено 41 мільйон доларів вкладників "Приватбанку". У квітні минулого року журналістам вдалося зафіксувати появу Зеленського на святкуванні ювілею Коломойського у Женеві, а також той факт, що пересування коміка по Києву відбуваються у супроводі авто компанії з бізнес-групи "Приват". Втім у розмові із BBC Зеленський наполягав на тому, що він не є "іграшкою Коломойського", а той, у свою чергу, називає коміка "символом зміни поколінь", запевняючи, що "Україна потребує не одного Зеленського, а мільйонів зеленських".

Комік раніше заявляв, що формує свою команду для найвищих державних посад, і пообіцяв озвучити прізвища під час передвиборчої кампанії, хоча досі цього так і не зробив. Медійного розголосу набули зустрічі Зеленського із політиками, дипломатами та експертами у січні та лютому цього року. Баканов, який зараз очолює на додачу і передвиборчий штаб Зеленського, зазначив декілька днів тому, що такі учасники цих зустрічей, як екс-міністр фінансів Олександр Данилюк та народний депутат Сергій Лещенко, попри бажання приєднатися, поки не є членами команди новоспеченого політика, а залишаються радше його "симпатиками". Втім поради експертів іноді ставлять Зеленського у незручне становище. Так, у штабі кандидата були вимушені вибачатися за ідею підняти зарплату вчителям до 4 тисяч доларів, після того, як експерти Зеленського запевняли, що для цього вистачить 200 мільйонів доларів на рік. Однак, за словами чинної заступниці міністра освіти Іванни Коберник, навіть дуже приблизні розрахунки вказують, що в реальності для цього необхідно щонайменше два мільярди доларів на місяць.

Щодо тих, хто працює на перемогу Зеленського, тобто політтехнологів та штабістів, картина також залишається досить туманною. Відомо про його зустрічі з українськими політтехнологами влітку 2018 року, після яких було ухвалено рішення вести кампанію "власними силами". Окрім Баканова, до цих входять здебільшого інші керівники і сценаристи студії "Квартал 95". Один з небагатьох політтехнологів "ззовні", відомих своєю роботою на Зеленського, - син колишнього заступника секретаря РНБО України Олександра Разумкова Дмитро Разумков, якого критикують за готовність коментувати політичні події в країні російським та проросійським ЗМІ.

Зала засідань Верховної Ради України

Зеленський обіцяє позбавити народних депутатів недоторканності

Що він обіцяє?

Створити свою програму Зеленський ще у січні пообіцяв разом із звичайними українськими громадянами, звернувшись до них у Facebook з проханнями написати йому п'ять головних проблем країни. Однозначно оцінити, наскільки ці колективні зусилля вплинули на кінцевий документ на сайті ЦВК, досить важко, але у підсумку програма коміка охоплює як масштабні питання на кшталт політичної реформи, так і обіцянки подібні до створення аеропорту у кожному обласному центрі. Так, Зеленський обіцяє ухвалити закон про народовладдя, аби "ставити завдання владі" через референдум, зняти недоторканість з президента, депутатів і суддів, проводити вибори до Верховної та місцевих рад за відкритими списками. У економіці він обіцяє провести детінізацію, запровадити податок на виведений капітал замість податку на прибуток та дати бізнесу "нульову декларацію" із можливістю легалізувати сумнівні доходи зі сплатою в бюджет 5 відсотків. Не слід забувати й про такі масштабні питання, як створення страхової медицини, накопичувальної пенсійної системи та навіть сортування сміття і відмова від пластику. А от питання євроатлантичної інтеграції у програмі Зеленського згадуються побіжно. НАТО він називає запорукою безпеки, але додає, що рух до нього має отримати підтвердження через всеукраїнський референдум.

Втім найбільше політику згадують не його програмні обіцянки, а ті висловлювання на політичну тематику, які він зробив до "перекваліфікації". Так, його звернення до російського президента у 2014 році, коли Зеленський висловив готовність благати Володимира Путіна на колінах, політичні опоненти коміка зараз використовують як свідчення його готовності діяти в російських інтересах. І хоча зараз комік набагато обережніший у своїх висловлюваннях щодо Криму та Донбасу, їх важко назвати войовничими. Так, припинення бойових дій на Сході України він називає першочерговим завданням, а здійснити це можна за допомогою домовленостей, які, на його думку, є "не дуже складними". Анексію Криму Зеленський у грудні 2018 року назвав "захопленням нашої землі", щоправда додав, що "про Крим можна лише згадувати".

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    Автор: Дмитро Губенко


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