 Зеркаль очолить захист ″Нафтогазу″ в міжнародних судах проти ″Газпрому″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2020

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Зеркаль очолить захист "Нафтогазу" в міжнародних судах проти "Газпрому"

Олена Зеркаль очолить захист "Нафтогазу" в міжнародних арбітражах та іноземних судах у суперечках із Росією й російським монополістом "Газпром".

Олена Зеркаль відповідатиме за міжнародні суди НАК

Олена Зеркаль відповідатиме за міжнародні суди НАК

Колишня заступниця міністра закордонних справ України, радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль очолить захист "Нафтогазу" в міжнародних арбітражах та іноземних судах у суперечках із Росією й компанією "Газпром". Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті "Нафтогазу" в четвер, 14 травня.

"Напрям, за який я відповідаю в "Нафтогазі", є вкрай важливим і для компанії, і для України, оскільки йдеться про довгострокові цілі інтеграції нашої держави у світовий ринок задля кращих бізнес-умов і задля захисту енергетичної безпеки. Тому робота над розпочатими процесами та арбітражами не лише не зупиниться, але й посилиться", - заявила Зеркаль.

У повідомленні "Нафтогазу" такі повноваження Зеркаль пов’язують із "трансформацією організаційної структури групи "Нафтогаз".

Олена Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом у державному та приватному секторах. У 2014-2019 роках на посаді заступниці міністра закордонних справ вона займалася питаннями європейської інтеграції, представляла Україну в Міжнародному суді ООН та арбітражах у справах проти Росії (про фінансування тероризму та расової дискримінації, порушення Росією Конвенції ООН із морського права та порушення імунітету військових кораблів і членів екіпажу).

Вона була залучена до роботи української команди на переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року, брала участь у тристоронніх переговорах Україна-ЄС-Росія щодо укладання "Зимових пакетів" у 2014-2015 та 2015-2016 роках.

На посаді заступниці міністра Зеркаль також була залучена до протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2", йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Нагадаємо, 13 травня директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко повідомив про скорочення своєї посади.Вітренко стверджує, що його звільнять через два місяці та що причина цього - боротьба з "Газпромом". Вітренко розкритикував у цьому контексті голову правління "Нафтогазу України" Андрія Коболєва.

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