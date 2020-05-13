Зеркаль очолить захист "Нафтогазу" в міжнародних судах проти "Газпрому"

Колишня заступниця міністра закордонних справ України, радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль очолить захист "Нафтогазу" в міжнародних арбітражах та іноземних судах у суперечках із Росією й компанією "Газпром". Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті "Нафтогазу" в четвер, 14 травня.

"Напрям, за який я відповідаю в "Нафтогазі", є вкрай важливим і для компанії, і для України, оскільки йдеться про довгострокові цілі інтеграції нашої держави у світовий ринок задля кращих бізнес-умов і задля захисту енергетичної безпеки. Тому робота над розпочатими процесами та арбітражами не лише не зупиниться, але й посилиться", - заявила Зеркаль.

У повідомленні "Нафтогазу" такі повноваження Зеркаль пов’язують із "трансформацією організаційної структури групи "Нафтогаз".

Олена Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом у державному та приватному секторах. У 2014-2019 роках на посаді заступниці міністра закордонних справ вона займалася питаннями європейської інтеграції, представляла Україну в Міжнародному суді ООН та арбітражах у справах проти Росії (про фінансування тероризму та расової дискримінації, порушення Росією Конвенції ООН із морського права та порушення імунітету військових кораблів і членів екіпажу).

Вона була залучена до роботи української команди на переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року, брала участь у тристоронніх переговорах Україна-ЄС-Росія щодо укладання "Зимових пакетів" у 2014-2015 та 2015-2016 роках.

На посаді заступниці міністра Зеркаль також була залучена до протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2", йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Нагадаємо, 13 травня директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко повідомив про скорочення своєї посади.Вітренко стверджує, що його звільнять через два місяці та що причина цього - боротьба з "Газпромом". Вітренко розкритикував у цьому контексті голову правління "Нафтогазу України" Андрія Коболєва.

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