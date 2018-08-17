 Зелені закликали Меркель вимагати у Путіна звільнення Сенцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Зелені закликали Меркель вимагати у Путіна звільнення Сенцова

Лідерка опозиційної фракції Зелених у Бундестазі закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель вимагати від президента РФ Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова.

Олег Сенцов голодує у російській в'язниці з середини травня

Олег Сенцов голодує у російській в'язниці з середини травня

Голова фракції партії "Союз 90/Зелені" у Бундестазі Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel) під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним виступити за звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської колонії. Випадок Сенцова показує, "наскільки погано все з захистом прав людини при Путіні", заявила Ґерінґ-Екардт в інтерв'ю агентству AFP, опублікованому в суботу, 18 серпня.

"При всій необхідності діалогу з Путіним уряду Німеччини не слід нехтувати нашими власними цінностями", - вважає очільниця парламентської фракції Зелених. З авторитарним російським президентом і його корумпованим режимом не можна продовжувати взаємодію в "некритичному звичайному режимі", підкреслила вона.

"Меркель повинна дати зрозуміти, що продовжувати утримувати Сенцова як політичного заручника неприйнятно. Якщо його незабаром не відпустять, це призведе до значного погіршення відносин між Росією і Європою", - застерегла голова опозиційної фракції. Вона назвала "жорстоким і нелюдським" той факт, що Сенцов "після легітимної критики протиправної російської окупації Криму" був засуджений "за сфабрикованою справою" до 20 років колонії в Сибіру.

Катрін Ґерінґ-Екардт також додала, що Меркель повинна пояснити президенту РФ, "що європейські санкції можуть бути послаблені тільки після того, як Путін закінчить військову агресію проти України і будуть реалізовані мінські домовленості".

DW.COM

Під час зустрічі з російською правозахисницею та журналісткою Зоєю Свєтовою утримуваний в російській колонії український режисер Олег Сенцов назвав свій стан передкритичним. (14.08.2018)

Анґела Меркель вважає, що постійний діалог з РФ необхідний для розв'язання конфліктів на Сході України та в Сирії. Утім, вона визнала, що не очікує конкретних результатів від зустрічі з Володимиром Путіним 18 серпня. (17.08.2018)

Анґела Меркель зустрінеться з Володимиром Путіним у замку Мезеберг - резиденції німецького уряду, розташованій за 70 кілометрів на північ від Берліна - увечері 18 серпня. Основними темами переговорів лідерів двох держав стануть конфлікт у Сирії та ситуація на Сході України, а також питання співпраці у сфері енергетики. 

Нагадаємо, в серпні 2015 року російський суд засудив режисера Олега Сенцова до 20 років колонії, визнавши винним у "підготовці терактів в Криму". В середині травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування. Він пообіцяв припинити його, якщо російська влада звільнить українських політичних в'язнів. 

  • Зустріч Меркель і Путіна 2005 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Хороший старт під час першого візиту

    Це була не перша їхня зустріч, але перша - як президента і канцлерки. За її підсумками в 2005 році Меркель сказала: "Ми підтримували дуже відкритий діалог". Путін також похвалив збереження хороших відносин між Берліном і Москвою після зміни уряду Німеччини: "Ми хочемо розширювати співпрацю у міжнародній політиці, економіці та гуманітарній сфері".

  • Зустріч у Дрездені 2006 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Найулюбленіші вуха для Путіна

    На полях "Петербурзького діалогу" в Дрездені наприкінці 2006 року Путін у спільному з Меркель інтерв'ю медіакомпанії MDR сказав про канцлерку: "Ми не дуже добре знаємо один одного особисто, але мені надзвичайно імпонує її здібність слухати". За його словами, це рідкість серед політиків, а тому викликає особливу симпатію.

  • Меркель, Путін і собака

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Невинне залякування?

    Уже за три місяці Путін знайомить Меркель зі своїм лабрадором Коні. При цьому страх Меркель перед собаками - факт відомий. "Хоча, як я думаю, російський президент добре знав, що я не буду в захопленні від його собаки, він все одно привів його з собою", - сказала Меркель роком пізніше в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung. Для багатьох ця ситуація є прикладом провокації з боку Путіна.

  • Путін і Меркель під час зустрічі в Кремлі 2012 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Шпички на зустрічі в Кремлі

    Що Меркель думає про поводження Путіна з критикою у ЗМІ та з боку громадянського суспільства, вона непрямо, але однозначно заявила під час "Петербурзького діалогу" 2012 року. "Якби я щоразу ображалася, розгортаючи вдома газету, я б не протрималася у кріслі канцлерки і трьох днів", - відповіла Меркель на відповідне питання з залу.

  • Інтерв'ю Володимира Путіна німецькій газеті Bild

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Партнерство і довіра

    "Ми маємо партнерські відносини. Я зустрічався з нею за минулий рік сім разів, щонайменше 20 разів ми телефонували", - заявив Путін про Меркель у інтерв'ю бульварній газеті Bild 2015 року. "Я довіряю їй, вона дуже відкрита людина. Вона також має певні обмеження та обов'язки. Але вона щиро намагається вирішити кризи, в тому числі на південному сході України", - додав він.

  • Путін зафіксував розпач Меркель

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Путін зафіксував розпач Меркель

    "Я не хочу нікого ображати, але те, що сказала пані Меркель, це свідчення невдоволення обмеженою незалежністю, яке накопичилося за довгий час", - прокоментував Путін так звану промову в пивному наметі Меркель під час виборчої кампанії 2017 року. У ній Меркель заявила, що Європа має взяти власну долю в свої руки з огляду на курс на конфронтацію президента США Трампа на саміті G7 в Італії.

  • Зустріч Путіна та Меркель у Сочі в травні 2018-го

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Діалог як обов'язок

    Квіти тут є радше проявом поваги, ніж галантності. І зустріч Меркель та Путіна у Сочі в травні 2018 року - радше обов'язок, ніж честь. На це вказують слова Меркель під час спільної прес-конференції: "Навіть якщо в деяких питанням наші позиції надзвичайно розходяться, ми маємо говорити один з одним, адже в іншому разі все зведеться до мовчання і дедалі меншого порозуміння".

    Автор: Ян Вальтер, Данило Білик


Дивитись відео 01:32
Now live
01:32 хв

Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається (09.08.2018)

DW.COM

Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

Лише кілька політиків світового масштабу знайомі так довго, як Анґела Меркель та Володимир Путін. Але багатообіцяючі відносини за довгі роки суттєво похолоднішали. (17.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається (09.08.2018)  

Також за темою

Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається (09.08.2018) 09.08.2018

Ув’язнений у Росії Олег Сенцов голодує вже 88 днів у колонії "Лабитнангі" на Уралі. За словами його адвоката, через спеку в Олега знизився тиск, серце стало гірше працювати. Ось, що ще відомо про стан українського режисера.

Ukraine #freesentsov Demonstration in Kiew

Адвокат Сенцова: "Фізичний стан Олега значно погіршився" 09.08.2018

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про погіршення його стану, а також про те, чому російська влада зволікає з помилуванням або звільненням українця.

Russland Sotschi - Vladimir Putin und Angela Merkel

Зустріч Меркель з Путіним: на що чекати? 17.08.2018

Україна, Сирія та "Північний потік-2" - це питання порядку денного зустрічі канцлерки Німеччини та президента Росії у Мезебергу. Про що можуть домовитись Меркель з Путіним?

Докладно

Вивантаження труб для Північного потоку-2

"Північний потік-2" у фокусі великої політики

Окрім Сирії та України Анґела Меркель і Володимир Путін обговорять перешкоди для "Північного потоку-2". 

Електрокар Sion від Sono Motors працює на сонячній енергії

Німецькі технології: сонячні панелі на електрокарах (відео)

Німецькі студенти розробили електрокар із сонячними батареями на даху та капоті. У них уже замовили 7 тисяч автомобілів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  