Зеленського можуть оштрафувати за порушення карантинних обмежень

Правоохоронці вивчають можливе порушення карантинних обмежень президентом України Володимиром Зеленським під час робочої поїздки до Хмельницького. Про це повідомив у четвер, 4 червня, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Коли Володимир Зеленський показав свій бюлетень у квітні 2019 року, його оштрафували за розголошення таємниці голосування. Тому компетентні органи поліції розглянуть це питання", - сказав Геращенко журналістам, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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За порушення карантинних обмежень президенту загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень, однак, за словами Геращенка, спочатку правоохоронці мають встановити, чи винен Зеленський у цьому інциденті.

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Напередодні під час поїздки до Хмельницького Зеленський із делегацією випив кави в місцевій кав'ярні. Відповідне фото оприлюднила пресслужба президента. Утім, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, заклад не має права приймати відвідувачів у приміщенні щонайменше до 5 червня.

Зеленський у ролі інспектора?

Сам Зеленський зазначив, що в разі доведення його винуватості готовий сплатити штраф. "Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив", - сказав президент України 4 червня, цитує інформагенція "Українські новини". А прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що "вчора все перевірили, і все відповідало нормам". Із зауваженнями журналістів, що ресторани повинні відкритися для прийому відвідувачів тільки 5 червня, Зеленський погодився. "Так-так, так і є. Мені сказали, запросили, я зайшов, усе там перевірив", - сказав він.

Напередодні Зеленський у соціальній мережі Twitter опублікував фотографію з кафе, супроводивши її відповідним підписом.

Згодом заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що відвідування разом із президентом Володимиром Зеленським та ще кількома членами його команди кав'ярні 3 червня було не порушенням карантинних обмежень, а інспекцією готовності закладів харчування до послаблення цих обмежень.

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"Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти кави собі. Ресторатори і бізнес, які хочуть відкритися раніше, звернулися до нас, що вони вже готові виконувати наші норми. Ми просто зайшли перевірити. Все було дотримано, як прописано в наших нормах", - сказав він.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, при відкритті ресторанів з 5 червня дозволяється розміщення не більше ніж 4 клієнтів за одним столом. На фотографії, опублікованій Офісом президента з кав'ярні в Хмельницькому видно, що за столиком сидять не щонайменше 6 осіб, зазначають "Українські новини".