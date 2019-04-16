 Зеленського готові підтримати понад 72 відсотки українців - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2019

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Новини

Зеленського готові підтримати понад 72 відсотки українців - опитування

Згідно з результатами соцопитування КМІС, коміка Володимира Зеленського на президентських виборах готові підтримати понад 72 відсотки тих, хто визначився.

Комік Володимир Зеленський

За даними соцопитувань, комік Володимир Зеленський має суттєво більші шанси перемогти Петра Порошенка на виборах президента України

Результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), свідчать про те, що в другому турі президентських виборів більшість українців готова підтримати коміка Володимира Зеленського. За даними опитування, оприлюдненими у вівторок, 16 квітня, віддати голос за Зеленського хочуть 72,2 відсотка тих, хто планує голосувати і визначився з вибором. Ця цифра відповідає понад 48 відсоткам українців, які мають право голосу, зазначають у КМІС.

Чинного президента України Петра Порошенка, який вийшов у другий тур разом із Зеленським, готові підтримати 25,4 відсотка громадян, які визначилися із вибором, або ж 17 відсотків від усього населення.

DW.COM

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Водночас майже 18 відсотків опитаних зазначили, що досі не визначилися з вибором, понад шість відсотків не планують голосувати, а 1,6 відсотка - збираються зіпсувати виборчий бюлетень.

Найбільшою підтримкою Зеленський, за даними опитування, користується на півдні та сході, а найменшою - на заході країни. Тим не менш, у всіх регіонах коміка готова підтримати більшість опитаних громадян.

Крім того, понад половина опитаних вважає, що президентські дебати, щодо яких останніми тижнями точиться жвава суспільна дискусія, не будуть важливими для їхнього вибору. Лише близько 15 відсотків сказали, що дебати для нього стануть вирішальними.

Голосування у другому турі президентських виборів в Україні відбудеться в неділю, 21 квітня. За результатами першого туру виборів глави української держави висунутого партією "Слуга народу" Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, самовисуванця Порошенка - 15,95 відсотка.

 

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