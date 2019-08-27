 Зеленський і його команда за 100 днів стали ворогами преси? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.08.2019

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Політика й суспільство

Зеленський і його команда за 100 днів стали ворогами преси? (відео)

За перші 100 днів президенства Володимир Зеленський і його команда Зе встигли відзначитися кількома скандалами з медіа. Журналістів обурює і відверте хамство, й часте ігнорування запитів.

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Volodymyr Selenskyi bei seiner Pressekonferenz (picture-alliance/dpa/AP Photo/S. Grits)

Володимир Зеленський - більше не захисник журналістів?

Затятий захисник журналістських свобод. Таким позиціонував себе Володимир Зеленський рік тому, коли нардеп від БПП Олег Барна вибухнув нецензурною лайкою на адресу журналіста "1+1". Зеленський тоді пропонував покарати таких депутатів челенджем з недвозначною назвою. Але після перемоги команди Зе ставлення до представників ЗМІ почало змінюватися. Сам президент дозволяє собі про журналіста програми "Схеми" говорити "той хлопчик". Голова Офісу президента Андрій Богдан дозволяє собі обіймати журналістку. Новообрані депутати відверто хамлять пресі. Зокрема Максим Бужанський, який сам є журналістом і блогером, ось так ображає іншу журналістку. Керівництво партії "Слуга народу" вибачилося за свого представника. Сам же президент не реагує. Навіть попри хвилю обурень з боку ЗМІ, багато з яких очікують відповідь на питання: як буде ставитися влада до "слуг народу", які так себе поводять.

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