Зеленський, Тихановська й Овсяннікова отримають "Премію ЗМІ за свободу"

Президент України Володимир Зеленський, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та російська журналістка Марина Овсяннікова отримають німецьку "Премію ЗМІ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"). Нагорода цього року присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі, повідомила у четвер, 21 квітня, медіагрупа Weimer Media Group (WMG).

Церемонія нагородження відбудеться 22 квітня у рамках організованого WMG саміту пам'яті Людвіґа Ергарда (Ludwig Erhard) у комуні Гмунд-ам-Тегернзе у федеральній землі Баварія. Її, як очікується, проведе голова фракції Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber).

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"Українці, білоруси та росіяни стоять на передовій боротьбі проти зла, проти війни та тиранії у Східній Європі та мужньо захищають свою, а також нашу свободу. Словами, справами, великою відвагою та своїми життями", - йдеться в обґрунтуванні журі.

"Премія ЗМІ за свободу" присуджується увосьме. Вона віддається громадським діячам, які, на думку журі, особливо прихильні до свободи вираження думок, соціальної взаємодії, політичного діалогу та демократії. Серед володарів нагороди - ексканцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz), президент СРСР Михайло Горбачов та нинішній міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

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