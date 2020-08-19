Зеленський сподівається на закінчення війни на Донбасі до кінця цього року

Володимир Зеленський заявив, що розраховує на закінчення війни на Донбасі до кінця поточного року. Утім, не все залежить лише від нього, додав президент України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на завершення війни на Донбасі до кінця поточного року, вказавши при цьому на плани проведення зустрічі в "нормандському форматі". "Друга зустріч у "нормандському форматі" говорить про те, що у нас великий шанс закінчити війну", - сказав Зеленський в інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews, оприлюдненому ввечері у вівторок, 25 серпня. Він зауважив, що вірить у те, що війну вдасться завершити до кінця цього року, утім, не все залежить лише від нього. Зеленський запевнив, що швидше за нього "ніхто це не закінчить".
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Говорячи про мінські домовленості та "нормадський формат", Зеленський підкреслив, що наразі не існує "іншого реального дієвого плану з мирного врегулювання ситуації на Сході України, який підтримували б усі чотири сторони "нормандського формату"". Він додав, що Київ думатиме про інший план, якщо "нормандський формат" не працюватиме.
Володимир Зеленський також заявив, що має прямий діалог з президентом Росії Володимиром Путіним "у необхідні для цього моменти". Як приклад він назвав розмову перед запровадженням перемир'я наприкінці липня.
"Я не боюся прямого діалогу з президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість - говорити, і ці розмови просуватимуть нас вперед у питанні закінчення війни, треба робити. Не будемо говорити - не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не будемо дзвонити, коли це потрібно, - мирного результату не буде", - сказав Зеленський, цитує сайт президента України.
Нагадаємо, зустріч радників лідерів держав - учасниць "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься. Офіційна причина - відрядження радника президента Франції. Про нову дату зустрічі повідомлять пізніше.
Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся в грудні минулого року в Парижі. На ньому вперше зустрілися Володимир Путін та Володимир Зеленський. Планувалося, що весною цього року відбудеться саміт у Берліні, на якому мали оцінити прогрес у виконанні рішень зустрічі в Парижі.