Зеленський скаржиться, що ЦВК повільно рахує: "Хтось від мене булаву ховає"

Переможець другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що Центральна виборча комісія (ЦВК) навмисно затягує офіційне оголошення підсумків голосування у другому турі президентських виборів. Про це він заявив у відеозверненні, яке було опубліковано у четвер, 25 квітня, на його сторінці в Facebook.

За словами Зеленського, це робиться навмисно, аби його інавгурація відбулася після 27 травня, що зробить розпуск Верховної Ради за його ініціативою неможливим. Переможець виборів також додав, що ця ситуація здається йому "несправедливою".

"Перемога є, а повноважень - немає. Хтось від мене булаву ховає. Що відбувається, я пояснюю: ЦВК затягує офіційне оголошення результатів, щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення для інавгурації. Щоб інавгурація була після 27 травня. Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради", - зазначив він у своєму зверненні.

Він також зазначив, що президент, у якого рівень довіри становить 73 відсотка, має право думати про можливий розпуск парламенту і мати право на таку можливість. Наприкінці звернення він привітав усіх із прийдешнім Великоднем.

Перед цим Зеленський прокоментував ухвалення Верховною Радою нового мовного закону. Він запевнив, що проведе "ретельний аналіз цього закону" після його вступу на посаду. Мета цього аналізу - "переконатися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України", - цитує Зеленського його прес-служба.

Водночас, днем раніше указ президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо спрощеної процедури набуття російського громадянства для українців на окупованих територіях Донбасу сам Зеленський особисто не коментував. Натомість на ситуацію відреагували у команді Зеленського, заявивши, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта.

Нагадаємо, що 23 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 100 відсотків електронних протоколів щодо голосування у другому турі президенських виборів. Зеленський впевнено переміг із результатом 73,22 відсотка.