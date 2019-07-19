 Зеленський: РФ має повернути українських моряків, а не обміняти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2019

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Новини

Зеленський: РФ має повернути українських моряків, а не обміняти

Український президент Володимир Зеленський заявив, що питання обміну між Україною та Росією не поширюються на захоплених та арештованих РФ українських моряків, їх потрібно звільнити.

Зеленський заявив, що питання обміну між Україною та РФ не поширюються на українських моряків

Зеленський заявив, що питання обміну між Україною та РФ не поширюються на українських моряків

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що питання обміну між Києвом і Москвою громадян, які перебувають під арештом або засуджені, не поширюються на захоплених в районі Керченської протоки та арештованих у РФ 24 українських військових моряків.

"Дивіться: ми не говоримо про обмін щодо наших моряків, яких нам повинні повернути", - наголосив Зеленський у п'ятницю, 19 липня, в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

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У палаті представників Конгресу США внесли законопроект, який пропонує ввести санкції проти 24 співробітників ФСБ та їхнього близького оточення через захоплення та арешт українських моряків. (19.07.2019)

Курт Волкер вважає, що подовження арешту моряків і спрощення видачі паспортів мешканцям Донбасу є спробою тиску Кремля на Володимира Зеленського. (18.07.2019)

Захопленим у Керченській протоці українським морякам подовжили арешт. Омбудсменка РФ Тетяна Москалькова виступила за зміну запобіжного заходу морякам. (17.07.2019)

Крім того, він ще раз заявив, що Київ готовий звільнити заарештованого головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, якщо Москва одночасно звільнить засудженого українського кінорежисера Олега Сенцова.

"Якщо ми говоримо про добру волю і ми справді хочемо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського обміняти. Сенцов - це як приклад. Ми готові обміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що кінцева мета України - повернення усіх утримуваних в РФ українських в'язнів. "Якщо це такі перші кроки - ми готові", - додав український президент.

Напередодні речниця Зеленського Юлія Мендель заявила, що в його офісі пропонують Кремлю одночасно звільнити Олега Сенцова та Кирила Вишинського. 

Натомість, як повідомлялося, захоплених в районі Керченської протоки та заарештованих в Росії українських військових моряків Київ вважає військовополоненими і вимагає негайно їх звільнити. Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію відпустити моряків і повернути захоплені кораблі. 

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Омбудсменка РФ про Олега Сенцова і полонених українських моряків (15.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Омбудсменка РФ про Олега Сенцова і полонених українських моряків (15.07.2019)  

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