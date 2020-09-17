Кирило Вишинський - журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кирило Вишинський".

Кирило Вишинський працював в Україні в різних засобах масової інформації. Кілька років Вишинський пропрацював на російському каналі "Росія-1". Згодом Вишинський очолив інтернет-видання "Риа Новости Украина". В Україні Вишинському закидають державну зраду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.