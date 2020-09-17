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Кирило Вишинський

Кирило Вишинський - журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кирило Вишинський".

Кирило Вишинський працював в Україні в різних засобах масової інформації. Кілька років Вишинський пропрацював на російському каналі "Росія-1". Згодом Вишинський очолив інтернет-видання "Риа Новости Украина". В Україні Вишинському закидають державну зраду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вишинський, ексберкутівці і Ко: що відбувається зі справами учасників обміну

Вишинський, ексберкутівці і Ко: що відбувається зі справами учасників обміну 17.09.2020

Кримінальні справи проти багатьох осіб, яких Київ передав Москві та ОРДЛО в рамках кількох обмінів, досі не закриті. Про спроби врегулювати політично-правову колізію - у матеріалі DW.
Речниця Луценка повідомила про згоду Вишинського на обмін з РФ

Речниця Луценка повідомила про згоду Вишинського на обмін з РФ 28.08.2019

За твердженням прессекретарки Юрія Луценка Лариси Сарган, головний редактор "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський погодився взяти участь в обміні утримуваних у Росії та Україні осіб та виїхати за кордон.
Суд в Києві звільнив Вишинського під особисте зобов'язання

Суд в Києві звільнив Вишинського під особисте зобов'язання 28.08.2019

Суд звільнив редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з СІЗО під особисте зобов'язання. Його обвинувачують у державній зраді та у незаконному володінні та зберіганні зброї
Обмін Сенцова на Вишинського став темою Петербурзького діалогу

Обмін Сенцова на Вишинського став темою Петербурзького діалогу 19.07.2019

Учасники Петербурзького діалогу в Кенігсвінтері по-різному відреагували на пропозицію України обміняти Кирила Вишинського на Олега Сенцова. Водночас вони вважають, що такий обмін стане позитивним сигналом.
Редактор РИА Новости Украина залишиться за ґратами

Редактор "РИА Новости Украина" залишиться за ґратами 19.07.2019

Подільський районний суд Києва відмовив адвокатам редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського у звільненні під особисте зобов'язання. Вишинський буде під вартою щонайменше до 19 вересня.
Зеленський: РФ має повернути українських моряків, а не обміняти

Зеленський: РФ має повернути українських моряків, а не обміняти 19.07.2019

Український президент Володимир Зеленський заявив, що питання обміну між Україною та Росією не поширюються на захоплених та арештованих РФ українських моряків, їх потрібно звільнити.
У Зеленського запропонували одночасно звільнити Сенцова і Вишинського

У Зеленського запропонували одночасно звільнити Сенцова і Вишинського 19.07.2019

В офісі президента України Володимира Зеленського пропонують Кремлю одночасно звільнити Олега Сенцова та Кирила Вишинського.
Пристайко: На зустрічі у нормандському форматі домовилися про обмін полоненими

Пристайко: На зустрічі у "нормандському форматі" домовилися про обмін полоненими 16.07.2019

На зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" в Парижі минулого тижня домовилися про обмін "певної кількості" полонених упродовж місяця, повідомив Вадим Пристайко.

Омбудсменка РФ про Олега Сенцова і полонених українських моряків (15.07.2019) 15.07.2019

Омбудсменка з прав людини РФ Тетяна Москалькова прийшла в Подільський райсуд Києва, аби підтримати керівника "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді. Москалькова прокоментувала ситуацію з ув'язненими українськими моряками та Олегом Сенцовим у Росії.
Суд переніс засідання у справі Вишинського

Суд переніс засідання у справі Вишинського 15.07.2019

Засідання суду в справі головного редактора "РИА Новости-Украина" перенесли на 19 липня. Російська омбудсменка Тетяна Москалькова, яка прибула на засідання, заявила, що Кирило Вишинський проти його обміну.
Верховний суд відмовив Вишинському у касації щодо незаконності затримання

Верховний суд відмовив Вишинському у касації щодо незаконності затримання 27.05.2019

У Верховному суді не задовольнили касаційну скаргу захисту Кирила Вишинського на незаконність його затримання.
Обвинувачений в Україні у державній зраді Кирило Вишинський все заперечує

Обвинувачений в Україні у державній зраді Кирило Вишинський все заперечує 15.04.2019

Подільський райсуд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду екс-керівника інформагенції "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.
Розгляд справи Вишинського у суді почнеться 4 квітня

Розгляд справи Вишинського у суді почнеться 4 квітня 26.03.2019

Суд подовжив керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 травня. Початок розгляду його справи запланований на 4 квітня.

Справа Вишинського: омбудсменка РФ задоволена рішенням суду

Справа Вишинського: омбудсменка РФ задоволена рішенням суду 20.03.2019

Верховний суд України ухвалив рішення передати справу Кирила Вишинського на розгляд Об'єднаної палати Касаційного суду у складі суду. Тетяна Москалькова привітала це рішення.

Геращенко: Україна готова передати Росії ще понад десять осіб у рамках обміну

Геращенко: Україна готова передати Росії ще понад десять осіб у рамках обміну 05.07.2018

Київ розглядає можливість включити у список для обміну на утримуваних у Росії українців ще понад десять осіб. Серед них - і керівник "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський.

Путін погрожує Україні через бої на Донбасі

Путін погрожує Україні через бої на Донбасі 07.06.2018

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україну чекатимуть "важкі наслідки" в разі наступу на Донбасі під час проведення в РФ Чемпіонату світу з футболу.
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