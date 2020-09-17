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Кирило Вишинський - журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кирило Вишинський".
Кирило Вишинський працював в Україні в різних засобах масової інформації. Кілька років Вишинський пропрацював на російському каналі "Росія-1". Згодом Вишинський очолив інтернет-видання "Риа Новости Украина". В Україні Вишинському закидають державну зраду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Омбудсменка з прав людини РФ Тетяна Москалькова прийшла в Подільський райсуд Києва, аби підтримати керівника "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді. Москалькова прокоментувала ситуацію з ув'язненими українськими моряками та Олегом Сенцовим у Росії.