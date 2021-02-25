Зеленський підписав указ про підтримку кримськотатарської мови та захист прав жителів Криму

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 лютого, підписав указ про заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію Кримського півострова.

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"Зокрема, уряду доручена організація та запуск "Кримської платформи", а також заходи для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму", - заявив Зеленський у зверненні.

Президент додав, що до Дня незалежності України у Києві пройде перше засідання "Кримської платформи". "Це ініційований Україною міжнародний майданчик для пошуку та подальшого втілення у життя комплексу заходів для деокупації півострова та захисту прав кримчан", - пояснив Зеленський.

Він нагадав, що 26 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся "найчисленніший мітинг на підтримку територіальної цілісності України, у якому взяли участь десятки тисяч кримчан". "На згадку про їхню громадянську позицію та мужність 26 лютого оголошено в Україні Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - зазначив президент.

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Він наголосив, що в Україні ніколи не забудуть анексію Криму. "Сім років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив, і ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити. Дехто переконував, що вирвав наше серце законно та ввічливо. А тепер, стискаючи його в руках, щиро дивується, чому Україна ображена, чому не хоче мати добрих відносин, чому стільки ненависті, чому Україна не може цього забути й пробачити", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що пам'ять українців "анексувати нікому не вдасться" і нагадав про утиски українців і кримських татар, а також про переслідування активістів та журналістів на окупованому Росією півострові.

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