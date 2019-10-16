Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду України (ВСУ) з двохсот до сотні осіб. Про це повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №1008 на сайті Верховної Ради України.

Згідно з опублікованими даними, Верховна Рада відхилила усі поправки, які пропонують не скорочувати кількість суддів.

Нагадаємо, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт номер 1008 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування. Законопроєкт підтримали лише члени фракції "Слуга народу" та низка позафракційних депутатів. Інші фракції голосували "проти".

Цей законопроєкт передбачає зокрема скорочення кількості суддів Верховного Суду України удвічі - з 200 до 100, а також - розпуск чинного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та скорочення кількості її членів з 16 до 12.

Також Рада створила комісію з питань доброчесності. Вона матиме повноваження ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, членів ВККС і Вищого суду правосуддя, ініціювати їхнє звільнення та стежити за доброчесністю суддів Верховного Суду.

Цей законопроєкт викликав критику з боку країн Заходу. ЄС прохав українську владу відкласти в часі реалізацію цієї реформи. Проєкт розкритикували й у Верховному Суді України. Представники цього суду звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений законопроєкт.