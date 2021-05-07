Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за домашнє насильство

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 29 липня, підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі". Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляє Офіс президента України, документ дає можливість потерпілому отримати відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих унаслідок домашнього насильства. "Згідно із законом, військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, а також особи начальницького складу НАБУ, рядового й начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ДБР та поліцейські несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення поліції про місце свого тимчасового перебування у разі винесення такого припису", - зазначено в повідомленні.

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Ці правопорушення караються накладенням штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин, або адміністративним арештом на строк до 10 діб. За повторні правопорушення, вчинені протягом року, передбачено штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, що 1 липня за ухвалення цього закону проголосували 336 народних депутатів.