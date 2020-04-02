 Генсек ООН заявив про збільшення випадків насильства над жінками через карантин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2020

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Генсек ООН заявив про збільшення випадків насильства над жінками через карантин

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про збільшення випадків насильства над жінками під час карантину. Він закликав, щоб уряди країн додали заходи з боротьби з домашнім насильством до своїх стратегій подолання COVID-19.

Кампанія проти насильства над жінками у Мілані під назвою Лише тому що я жінка, архівне фото

Кампанія проти насильства над жінками у Мілані під назвою "Лише тому що я жінка", архівне фото

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш повідомив про збільшення випадків домашнього насильства над жінками під час карантинних заходів у зв'язку з пандемією нового коронавірусу. Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому у соцмережі Twitter у ніч на понеділок, 6 квітня.

"Насильство не обмежується полями бою. Багатьом жінкам та дівчатам найбільша небезпека загрожує там, де вони мають почуватися найбільш захищеними, - у їхніх власних домівках. Через це я закликаю до миру в оселях та в усьому світі", - наголосив Гутерріш.

За його словами, карантин та обмеження є важливими, аби запобігти надстрімкову поширенню хвороби COVID-19, яку викликає новий коронавірус. "Утім, вони можуть загнати у пастку жінок з їхніми партнерами, які чинять над ними насильство", - зауважив генсек ООН.

Гутерріш розповів, що за останні кілька тижнів, разом із зростанням соціального тиску та страху, ООН зафіксувала "жахливе зростання випадків домашнього насильства у світі". "У деяких країнах подвоїлася кількість жінок, які просять про допомогу (...) Місцеві групи підтримки паралізовані або не мають достатньо коштів. Деякі притулки для жертв домашнього насильства зачинені, а інші переповнені", - сказав генеральний секретар.

Він наполягає на тому, щоб усі уряди також зосередилися на протидії та боротьбі з наслідками домашнього насильства проти жінок. "Це має бути одним з ключових пунктів боротьби країн з пандемією коронавірусу. Це передбачає збільшення фінансування онлайн сервісів та громадських організацій. Також необхідно стежити за тим, щоб судова влада надалі переслідувала осіб, які чинять насильство", - зауважив Гутерріш.

На думку Гутерріша, притулки для жертв домашнього насильства необхідно додати до переліку життєво необхідних служб під час пандемії коронавірусу. Крім того, він закликав запроваджувати нові методи пошуку допомоги для жінок-жертв насильства, які б не привертали увагу та не провокували самих насильників.

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