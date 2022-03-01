Зеленський підписав закон про заборону російської пропаганди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону на виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій Росії, повідомляється на сайті Верховної Ради. Там йдеться, що цей закон Зеленський підписав ще у понеділок, 14 березня. У пояснювальній записці до документу зазначається, що гібридний характер агресії РФ в інформаційному просторі загрожує територіальній цілісності та суверенітету України, тому розробка цієї ініціативи була необхідна для протидії інформаційним впливам РФ.

Законом запроваджується заборона для засобів масової інформації на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, зокрема шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України.

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Крім того, під забороною прославлення людей, які вчиняли збройну агресію РФ проти України, представників збройних формувань РФ, нерегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих РФ, а також представників окупаційної адміністрації РФ та представників підконтрольних РФ самопроголошених органів, зокрема шляхом визначення їх як "повстанців", "ополченців", "ввічливих військових людей".

Суд вирішуватиме долю проросійських партій

Водночас закон передбачає можливість припиняти в Україні діяльність партій, релігійних та громадських організацій, які опікуються пропагандою війни або виправдовують дії країни-агресора. За рішенням суду, їхня діяльність може бути припинена. За усі вищезазначені дії відтепер в Україні передбачена кримінальна відповідальність.

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