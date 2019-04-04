Зеленський пропонує Тимошенко стати ведучою його дебатів з Порошенком

Кандидат у президенти Володимир Зеленський, що отримав першість у першому турі президентських перегонів, запропонував лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко стати гарантом "чесних правил" під час дебатів із чинним президентом України Петром Порошенком. Із такою заявою він виступив у відеозверненні, що було опубліковано на його сторінці у Facebook у четвер, 4 квітня.

За словами Зеленського, для уникнення підкупів, провокацій, адміністративного тиску, його команда пропонує призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів. "Юліє Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів, чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах?", - зазначив шоумен.

Для відповіді на це питання він дав Тимошенко 24 години.

Також, у четвер штаб Зеленського виступив із пропозицією для кандидатів у президенти здати аналізи в незалежній лабораторії, щоб уникнути будь-яких фальсифікацій.

"Тому завтра о 8:00 ранку ми запрошуємо і нашого опонента, і вас всіх до Eurolab - це абсолютно незалежна лабораторія, де можна буде здати аналізи і ні у кого не виникне запитань про те, що десь хтось щось підтасував, спробував вплинути", - сказав журналістам політконсультант Зеленського Дмитро Разумков.

Водночас він зазначив, що команда Зеленського готова розглянути інші незалежні лабораторії для здачі аналізів, які запропонує команда їхнього опонента – нинішнього президента Петра Порошенка.

Раніше у команді Порошенка заявили, що чекають на Володимира Зеленського в медпункті НСК "Олімпійській" у п'ятницю вранці для здачі аналізів.