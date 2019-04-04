 Зеленський пропонує Тимошенко стати ведучою його дебатів з Порошенком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2019

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Новини

Зеленський пропонує Тимошенко стати ведучою його дебатів з Порошенком

Кандидат у президенти запропонував Юлії Тимошенко стати "незалежним арбітром і ведучою" майбутніх дебатів.

Юлія Тимошенко має 24 години, щоб погодитися на те, щоб стати ведучою дебатів

Юлія Тимошенко має 24 години, щоб погодитися на те, щоб стати ведучою дебатів

Кандидат у президенти Володимир Зеленський, що отримав першість у першому турі президентських перегонів, запропонував лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко стати гарантом "чесних правил" під час дебатів із чинним президентом України Петром Порошенком. Із такою заявою він виступив у відеозверненні, що було опубліковано на його сторінці у Facebook у четвер, 4 квітня.

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В Україні підбили підсумки виборів 100 відсотків електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 30,24 відсотка голосів, Петро Порошенко - 15,95 відсотка голосів. (04.04.2019)

Юлія Тимошенко вважає, що Петро Порошенко вийшов до другого туру виборів нечесно, проте не оскаржуватиме результати. Вона не підтримує нікого у другому турі і сподівається на успіх на виборах до Верховної Ради. (02.04.2019)

За словами Зеленського, для уникнення підкупів, провокацій, адміністративного тиску, його команда пропонує призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів. "Юліє Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів, чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах?", - зазначив шоумен.

Для відповіді на це питання він дав Тимошенко 24 години.

Також, у четвер штаб Зеленського виступив із пропозицією для кандидатів у президенти здати аналізи в незалежній лабораторії, щоб уникнути будь-яких фальсифікацій.

"Тому завтра о 8:00 ранку ми запрошуємо і нашого опонента, і вас всіх до Eurolab - це абсолютно незалежна лабораторія, де можна буде здати аналізи і ні у кого не виникне запитань про те, що десь хтось щось підтасував, спробував вплинути", - сказав журналістам політконсультант Зеленського Дмитро Разумков.

Водночас він зазначив, що команда Зеленського готова розглянути інші незалежні лабораторії для здачі аналізів, які запропонує команда їхнього опонента – нинішнього президента Петра Порошенка.

Раніше у команді Порошенка заявили, що чекають на Володимира Зеленського в медпункті НСК "Олімпійській" у п'ятницю вранці для здачі аналізів.

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Дебати Зеленського і Порошенка: сатира соцмереж (03.04.2019)

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