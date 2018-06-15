Зеленський призначив Єльченка послом України в США

Президент України Володимир Зеленський призначив постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй Володимира Єльченка надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки. Про це йдеться у відповідному указі президента України №911/2019 від 18 грудня.

Іншим указом № 916/2019 Зеленський призначив колишнього заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю постійним представником України при ООН.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що Володимир Єльченко стане послом України у США.

"Ми вже отримали агреман (попередня згода уряду країни перебування на прийняття особи як глави дипломатичного представництва іншої країни. - Ред.) (...) Ми визначилися (з кандидатурою) ще два місяці тому. (...) Це є наш теперішній представник в ООН Володимир Єльченко", - сказав Пристайко.

Крім того Зеленський підписав укази про призначення послів України в інших країнах, зокрема у КНР, Молдові, Катарі та Йорданії.