 Зеленський призначив Єльченка послом України в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

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Новини

Зеленський призначив Єльченка послом України в США

Володимир Зеленський призначив нинішнього представника України в ООН Володимира Єльченка послом в США. Натомість Україну в ООН тепер представлятиме Сергій Кислиця.

Новопризначений посол України в США Володимир Єльченко

Новопризначений посол України в США Володимир Єльченко

Президент України Володимир Зеленський призначив постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй Володимира Єльченка надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки. Про це йдеться у відповідному указі президента України №911/2019 від 18 грудня.

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Іншим указом № 916/2019 Зеленський призначив колишнього заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю постійним представником України при ООН.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що Володимир Єльченко стане послом України у США.

"Ми вже отримали агреман (попередня згода уряду країни перебування на прийняття особи як глави дипломатичного представництва іншої країни. - Ред.) (...) Ми визначилися (з кандидатурою) ще два місяці тому. (...) Це є наш теперішній представник в ООН Володимир Єльченко", - сказав Пристайко.

Крім того Зеленський підписав укази про призначення послів України в інших країнах, зокрема у КНР, Молдові, Катарі та Йорданії. 

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