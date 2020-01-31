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Володимир Єльченко

Володимир Єльченко - український дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Єльченко".

Володимир Єльченко - український дипломат. Володимир Єльченко працює в структурах міністерства закордонних справ у Києві, починаючи від 1981 року. Володимир Єльченко був послом України в Австрії, Росії, а також постійним представником України при ООН. З грудні 2019 до лютого 2021 року Володимир Єльченко був послом України в США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський призначив на посади люстрованих соратників Азарова - Схеми

Зеленський призначив на посади люстрованих соратників Азарова - "Схеми" 31.01.2020

Президент України Володимир Зеленський призначив на високі посади люстрованих чиновників з уряду Миколи Азарова, повідомляє проект "Схеми".
США можуть виділити Україні більше мільярда доларів і три катери типу Island - Єльченко

США можуть виділити Україні більше мільярда доларів і три катери типу Island - Єльченко 14.01.2020

США можуть виділити Україні понад один мільярд доларів у 2020 році. Також Вашингтон може передати Києву три швидкісних катери типу Island, розповів посол України в США Володимир Єльченко.
Зеленський призначив Єльченка послом України в США

Зеленський призначив Єльченка послом України в США 19.12.2019

Володимир Зеленський призначив нинішнього представника України в ООН Володимира Єльченка послом в США. Натомість Україну в ООН тепер представлятиме Сергій Кислиця.
Володимир Єльченко очолить посольство України в США - Вадим Пристайко

Володимир Єльченко очолить посольство України в США - Вадим Пристайко 16.12.2019

Нинішній представник України в ООН Володимир Єльченко очолить українське посольство в США. Україна вже отримала відповідний агреман від США, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
Шість країн-членів РБ ООН закликали Росію повернути українських моряків

Шість країн-членів РБ ООН закликали Росію повернути українських моряків 17.07.2019

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Великобританія та Естонія вимагають від РФ виконання Мінських домовленостей, звільнення українських моряків та припинення підтримки бойовиків на Донбасі.
Меджліс закликав ООН визнати депортацію кримських татар геноцидом

Меджліс закликав ООН визнати депортацію кримських татар геноцидом 18.05.2019

Представник України в ООН передав генсеку організації офіційну заяву Меджлісу кримськотатарського народу із закликом визнати геноцидом депортацію кримських татар 1944 року.
Київ побоюється нової агресії РФ після виборів на Донбасі

Київ побоюється нової агресії РФ після "виборів" на Донбасі 31.10.2018

На засіданні Радбезу ООН постпред України Єльченко заявив, що "вибори" на Донбасі є відправною точкою збройної агресії Росії в Україні. Він також зазначив, що РФ переселила до анексованого Криму понад 100 тисяч росіян.
США у РБ ООН різко засудили дії Росії на Донбасі та заявили про збереження санкцій

США у РБ ООН різко засудили дії Росії на Донбасі та заявили про збереження санкцій 03.02.2017

Ескалація насильства повинна бути негайно зупинена, заявила представниця США при ООН Ніккі Хейлі. Представник України при ООН Володимир Єльченко закликав РФ припинити постачати зброю бойовикам.

Посол України при ООН не очікує зміни позиції США у підтримці Києва за Трампа

Посол України при ООН не очікує зміни позиції США у підтримці Києва за Трампа 02.02.2017

Нова постійна представниця США при ООН є "дуже добре поінформованою" про ситуацію в Україні, запевнив український дипломат Волордимир Єльченко.
За зачиненими дверима РБ ООН: Київ і Москва обмінялися звинуваченнями

За зачиненими дверима РБ ООН: Київ і Москва обмінялися звинуваченнями 12.08.2016

На тлі терміного засідання Радбезу ООН український представник Володимир Єльченко закликав Росію надати докази "кримських звинувачень", його російський колега Віталій Чуркін заявив про "хаос у Києві".
У Радбезі ООН обговорили загострення ситуації навколо Криму

У Радбезі ООН обговорили загострення ситуації навколо Криму 11.08.2016

За словами постійного представника України при ООН Володимира Єльченка, накопичення Росією понад 40 тисяч військовослужбовців у Криму та на українському кордоні може свідчити про "дуже погані наміри".
В ООН готуються відповісти Україні на офіційний лист-протест

В ООН готуються відповісти Україні на офіційний лист-протест 17.06.2016

В Організації Об'єднаних Націй DW підтвердили факт отримання листа-протесту з Києва через заяви генсека ООН Пан Гі Муна. Там вже готують офіційну відповідь, повідомив речник генсека.
Дипломатичний скандал: Україна обурена заявами генсека ООН про роль РФ

Дипломатичний скандал: Україна обурена заявами генсека ООН про роль РФ 16.06.2016

За словами постійного представника України в ООН Володимира Єльченка, генсек ООН Пан Гі Мун не може бути посередником у конфлікті між Росією та Україною після його заяв у Санкт-Петербурзі.
Донецькі сепаратисти проти ідеї введення миротворців ООН на Донбас

Донецькі сепаратисти проти ідеї введення миротворців ООН на Донбас 09.01.2016

Проросійські сепаратисти в Донецьку негативно відреагували на намір України домагатися введення миротворців на Донбас під егідою ООН. Вони вважають ідею Києва "ревізією" мінських домовленостей.