Володимир Єльченко - український дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Єльченко".

Володимир Єльченко - український дипломат. Володимир Єльченко працює в структурах міністерства закордонних справ у Києві, починаючи від 1981 року. Володимир Єльченко був послом України в Австрії, Росії, а також постійним представником України при ООН. З грудні 2019 до лютого 2021 року Володимир Єльченко був послом України в США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.