Зеленський призначив нову очільницю ДБР

Ірина Венедіктова стала тимчасовою виконувачкою обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Вона змінить Романа Трубу на цій посаді.
Тимчасовою виконувачкою обов'язків директора Державного бюро розслідувань України (ДБР) стала Ірина Венедіктова. Про це повідомляється в указі президента Володимира Зеленського від п'ятниці, 27 грудня. Відомо, що до виборів до Верховної Ради Венедіктова працювала завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені Каразіна і була третім номером у списку партії "Слуга народу".
Іншим указом Зеленський звільнив з посади голови ДБР Романа Трубу. Нагадаємо, 24 грудня президент України підписав закон "Про Державне бюро розслідувань". До цього, 3 грудня Верховна Рада підтримала цей президентський законопроєкт щодо вдосконалення діяльності ДБР.
У зв'язку зі суттєвою зміною повноважень директора ДБР із дня набуття чинності законопроєктом припиняються повноваження чинного голови ДБР Романа Труби та його заступників, і розпочинається процес перезапуску органу.