Зеленський призначив нову очільницю ДБР

Тимчасовою виконувачкою обов'язків директора Державного бюро розслідувань України (ДБР) стала Ірина Венедіктова. Про це повідомляється в указі президента Володимира Зеленського від п'ятниці, 27 грудня. Відомо, що до виборів до Верховної Ради Венедіктова працювала завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені Каразіна і була третім номером у списку партії "Слуга народу".

Іншим указом Зеленський звільнив з посади голови ДБР Романа Трубу. Нагадаємо, 24 грудня президент України підписав закон "Про Державне бюро розслідувань". До цього, 3 грудня Верховна Рада підтримала цей президентський законопроєкт щодо вдосконалення діяльності ДБР.

У зв'язку зі суттєвою зміною повноважень директора ДБР із дня набуття чинності законопроєктом припиняються повноваження чинного голови ДБР Романа Труби та його заступників, і розпочинається процес перезапуску органу.