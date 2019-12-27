 Зеленський призначив нову очільницю ДБР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський призначив нову очільницю ДБР

Ірина Венедіктова стала тимчасовою виконувачкою обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Вона змінить Романа Трубу на цій посаді.

Ірина Венедиктова

Ірина Венедиктова під час одного з виступів у ВР

Тимчасовою виконувачкою обов'язків директора Державного бюро розслідувань України (ДБР) стала Ірина Венедіктова. Про це повідомляється в указі президента Володимира Зеленського від п'ятниці, 27 грудня. Відомо, що до виборів до Верховної Ради Венедіктова працювала завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені Каразіна і була третім номером у списку партії "Слуга народу".

DW.COM

Серед ухвалених також поправка про створення в Державному бюро розслідувань управління у справах Майдану, через яку голодувала адвокатка родин Небесної сотні. (03.12.2019)

Підпорядкування НАБУ і ДБР президентові загрожує незалежності цих органів, ухвалили судді КСУ. Водночас вони не заперечили скороченню кількості народних депутатів. (17.12.2019)

Іншим указом Зеленський звільнив з посади голови ДБР Романа Трубу. Нагадаємо, 24 грудня президент України підписав закон "Про Державне бюро розслідувань". До цього, 3 грудня Верховна Рада підтримала цей президентський законопроєкт щодо вдосконалення діяльності ДБР.

У зв'язку зі суттєвою зміною повноважень директора ДБР із дня набуття чинності законопроєктом припиняються повноваження чинного голови ДБР Романа Труби та його заступників, і розпочинається процес перезапуску органу. 

Дивитись відео 01:01

Зеленський про Раду "без гальм" і олігархів (13.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський про Раду "без гальм" і олігархів (13.09.2019)  

Реклама

Докладно

Різдво у Львові

Коли відзначати Різдво?

В Україні обговорюють можливість переходу на святкування Різдва Христового 25 грудня.  

Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (DW)

Як німці опалюють повітрям і сонцем (відео)

Тепло сонця, землі і навіть тепло тіла людини застосовують у новітніх системах опалення у Німеччині. Ось як це працює!  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  