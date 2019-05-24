 Зеленський призначив на посади люстрованих соратників Азарова - ″Схеми″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2020

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Зеленський призначив на посади люстрованих соратників Азарова - "Схеми"

Президент України Володимир Зеленський призначив на високі посади люстрованих чиновників з уряду Миколи Азарова, повідомляє проект "Схеми".

Володимир Зеленський призначив на важливі посади осіб, які підпадають під дію закону про люстрацію

Володимир Зеленський призначив на важливі посади осіб, які підпадають під дію закону про люстрацію

Низка посадовців з уряду прем'єр-міністра Миколи Азарова, що підпадають під дію закону про люстрацію, вже за президентства Володимира Зеленського опинилися на впливових позиціях у владі. Про це ввечері четверга, 30 січня, повідомив проект "Схеми: корупція в деталях".

Також журналісти встановили, що ці урядовці були учасниками української урядової делегації, яка відвідала Санкт-Петербург у 2013 році напередодні оголошення про відмову Києва від підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, що тоді призвело до початку Євромайдану. При цьому у "Схемах" не пояснили, яким чином отримали список членів цієї делегації.

У владі попри люстрацію

Серед учасників делегації журналісти називають чинного керівника Офісу президента України Андрія Богдана, який у 2013 році був радником Азарова. Також ідеться про тодішнього заступника голови секретаріату Кабінету Міністрів України Сергія Камишева. У грудні минулого року Зеленський призначив його надзвичайним і повноважним послом у Китаї, зазначають у "Схемах".

DW.COM

Володимир Зеленський призначив нинішнього представника України в ООН Володимира Єльченка послом в США. Натомість Україну в ООН тепер представлятиме Сергій Кислиця. (19.12.2019)

Редакція програми "Схеми" висловила застереження щодо рішення суду, яке надає ДБР доступ до надмірного обсягу внутрішніх даних. У ДБР ж запевняють, що не збиратимуть особисті дані журналістів. (23.10.2019)

Також, за даними журналістів, ще одна учасниця делегації, на той момент заступниця міністра юстиції, Інна Ємельянова указом Зеленського у серпні 2019 року була призначена заступницею голови робочою групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя у комісії з правової реформи.

Усі троє, стверджують у "Схемах", підпадають під дію закону про люстрацію, а їхні імена є у люстраційному списку, оприлюдненому міністерством юстиції України.

При посаді за Зеленського і Порошенка

Також деякі згадані журналістами чиновники продемонстрували здатність перебувати при владі попри зміни президентів України. Зокрема, Руслан Демченко перебував у 2013 році у складі делегації у якості першого заступника міністра закордонних справ. Але згодом на переговорах у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську він вже виступав як радник президента Петра Порошенка. А в липні 2019 року вже президент Зеленський призначив Демченка, який також підпадає під дію закону про люстрацію, своїм радником.

Членом вищезгаданої делегації був і експосол в РФ Володимир Єльченко. За Порошенка він став постійним представником України в ООН, а за Зеленського - надзвичайним і повноважним послом в США.

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