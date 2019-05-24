Зеленський призначив на посади люстрованих соратників Азарова - "Схеми"

Низка посадовців з уряду прем'єр-міністра Миколи Азарова, що підпадають під дію закону про люстрацію, вже за президентства Володимира Зеленського опинилися на впливових позиціях у владі. Про це ввечері четверга, 30 січня, повідомив проект "Схеми: корупція в деталях".

Також журналісти встановили, що ці урядовці були учасниками української урядової делегації, яка відвідала Санкт-Петербург у 2013 році напередодні оголошення про відмову Києва від підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, що тоді призвело до початку Євромайдану. При цьому у "Схемах" не пояснили, яким чином отримали список членів цієї делегації.

У владі попри люстрацію

Серед учасників делегації журналісти називають чинного керівника Офісу президента України Андрія Богдана, який у 2013 році був радником Азарова. Також ідеться про тодішнього заступника голови секретаріату Кабінету Міністрів України Сергія Камишева. У грудні минулого року Зеленський призначив його надзвичайним і повноважним послом у Китаї, зазначають у "Схемах".

Також, за даними журналістів, ще одна учасниця делегації, на той момент заступниця міністра юстиції, Інна Ємельянова указом Зеленського у серпні 2019 року була призначена заступницею голови робочою групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя у комісії з правової реформи.

Усі троє, стверджують у "Схемах", підпадають під дію закону про люстрацію, а їхні імена є у люстраційному списку, оприлюдненому міністерством юстиції України.

При посаді за Зеленського і Порошенка

Також деякі згадані журналістами чиновники продемонстрували здатність перебувати при владі попри зміни президентів України. Зокрема, Руслан Демченко перебував у 2013 році у складі делегації у якості першого заступника міністра закордонних справ. Але згодом на переговорах у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську він вже виступав як радник президента Петра Порошенка. А в липні 2019 року вже президент Зеленський призначив Демченка, який також підпадає під дію закону про люстрацію, своїм радником.

Членом вищезгаданої делегації був і експосол в РФ Володимир Єльченко. За Порошенка він став постійним представником України в ООН, а за Зеленського - надзвичайним і повноважним послом в США.