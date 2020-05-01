Зеленський погрожує юридичними наслідками за передчасне пом'якшення карантину

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 1 травня, заявив, що наміри мера та міської ради Черкас пом'якшити карантинні заходи раніше 11 травня матимуть "відповідні юридичні наслідки".

"Це - спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я жителів міста... На майбутнє: це стосується всіх представників місцевої влади, які плутають слова "децентралізація" та "автономія". Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей", - сказав Зеленський у відеозверненні щодо ситуації з карантинними обмеженнями.

За словами президента, карантин дозволив Україні збити першу хвилю захворювання. "Але не розслабляємось і боремося з COVID-19 далі", - зазначив він. Зеленський відзначив, що в Україні вдалося швидко розгорнути вітчизняне виробництво експрес- та ПЛР-тестів, багаторазових захисних костюмів. "Також ми змогли виготовляти до одного мільйона масок на добу. Ми збільшуємо кількість щоденних тестувань. А з фонду боротьби з коронавірусом вже виділено 100 мільйонів гривень, щоб закупити 200 апаратів ШВЛ українського виробництва", - нагадав президент.

Президент закликав українців відзначати травневі свята вдома і не забувати, що пом'якшення карантину заплановане з 11 травня. "У нас є чіткий поетапний план, за яким усе поступово буде відкриватись. І обов'язково настане етап, коли бажані парки, кафе, кінотеатри та метро - запрацюють. Але як швидко це станеться - залежить тільки від вас", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що влада Черкас вирішила з 1 травня пом'якшити карантин для частини підприємців міста "у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу, які опинилися на межі виживання". З цього дня дозволено відновити роботу магазинам, майстерням, перукарням та салонам краси тощо. Утім, українська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.