 В Україні за добу зафіксували 540 нових випадків та 11 жертв COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні за добу зафіксували 540 нових випадків та 11 жертв COVID-19

Станом на ранок 30 квітня в Україні підтверджено 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 261 - з летальними наслідками, повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

В Україні за добу зафіксували 540 нових випадків та 11 жертв COVID-19

В Україні за добу зафіксували 540 нових випадків та 11 жертв COVID-19

В Україні станом на ранок четверга, 30 квітня, зареєстровано 10406 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. З них - 261 летальний випадок та 1238 одужань пацієнтів, повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України 30 квітня на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що за минулу добу кількість зареєстрованих хворих на COVID-19 збільшилась на 540, померли від хвороби 11 людей. Серед 540 людей, у яких 29 квітня було підтверджено коронавірусну інфекцію, 45 дітей і 87 медпрацівників.

Найбільше інфікувань нині зафіксовано на Буковині - 1571, у Києві - 1401 та в Івано-Франківській області - 862. Загалом від початку епідемії в Україні на COVID-19 захворіли 2063 медпрацівники.

Як повідомив на брифінгу вранці 30 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу ушпиталено 121 хворого на коронавірусну інфекцію. Нині на апараті штучної вентиляції легенів знаходяться 138 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі одна дитина і десятеро медпрацівників. На амбулаторному лікуванні залишаються 7192 пацієнти, з них 1713 - медпрацівники і 577 - діти. 

Станом на ранок 30 квітня надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 29062 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як повідомлялось, за даними ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, станом на ранок 30 квітня більше мільйона людей у світі одужали від COVID-19 від початку пандемії. Загалом у світі нині офіційно зареєстровано понад 1,9 мільйона активних носіїв вірусу.  

Читайте також: Що важливо знати зараз про коронавірус? Відповіді провідних вірусологів ФРН

Дивитись відео 07:08

Рекорд безробіття: чи працюватимуть українці за 6 тисяч гривень? (30.04.2020)

DW.COM

Парадокс епідемії COVID-19 у Німеччині: порожні лікарні в очікуванні пацієнтів

Сотні німецьких лікарень створили резервні потужності для прийому й лікування хворих, інфікованих коронавірусом, та скасували всі нетермінові операції. Тепер їм гостро бракує пацієнтів. (30.04.2020)  

Також за темою

Ukraine Gefangenenlager Lukyanivska in Kiew

Моніторингова місія ООН закликала захистити українських в'язнів від COVID-19 30.04.2020

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер закликає український уряд вжити заходів для захисту осіб, які утримуються під вартою, через поширення нового коронавірусу.

Großbritannien London Coronavirus Graffiti

У Великобританії скоригували дані про кількість померлих від COVID-19 29.04.2020

У Великобоританії відкоригували дані про кількість померлих від COVID-19 в бік збільшення. Згідно з новими даними, кількість жертв коронавірусу в країні перевищує 26 тисяч осіб.

Liegestühle auf der Kanzelwand

Туризм після пандемії: як коронавірус змінить подорожі 27.04.2020

Куди ми подорожуватимемо, коли нарешті знову зможемо це робити? Наскільки сильно пандемія COVID-19 змінить сферу туризму? На ці питання відповідає Ульф Зоннтаґ з Інституту досліджень туризму та курортів Північної Європи.

Реклама

Докладно

40 відсотків ліжок у відділеннях інтенсивної терапії німецьких лікарень порожні

Парадокс епідемії COVID-19 у ФРН: лікарні стоять порожніми

Німецькі лікарні створили резервні потужності для прийому хворих на коронавірус. Але тепер їм гостро бракує пацієнтів.  

Нафтова установка в Норвегії

Норвегія має намір значно скоротити видобуток нафти

До грудня 2020 року загальний обсяг нафтовиробництва Норвегії буде на 300 тисяч барелів на добу менше, ніж планувалося.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  