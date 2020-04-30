В Україні за добу зафіксували 540 нових випадків та 11 жертв COVID-19

В Україні станом на ранок четверга, 30 квітня, зареєстровано 10406 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. З них - 261 летальний випадок та 1238 одужань пацієнтів, повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України 30 квітня на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що за минулу добу кількість зареєстрованих хворих на COVID-19 збільшилась на 540, померли від хвороби 11 людей. Серед 540 людей, у яких 29 квітня було підтверджено коронавірусну інфекцію, 45 дітей і 87 медпрацівників.

Найбільше інфікувань нині зафіксовано на Буковині - 1571, у Києві - 1401 та в Івано-Франківській області - 862. Загалом від початку епідемії в Україні на COVID-19 захворіли 2063 медпрацівники.

Як повідомив на брифінгу вранці 30 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу ушпиталено 121 хворого на коронавірусну інфекцію. Нині на апараті штучної вентиляції легенів знаходяться 138 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі одна дитина і десятеро медпрацівників. На амбулаторному лікуванні залишаються 7192 пацієнти, з них 1713 - медпрацівники і 577 - діти.

Станом на ранок 30 квітня надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 29062 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як повідомлялось, за даними ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, станом на ранок 30 квітня більше мільйона людей у світі одужали від COVID-19 від початку пандемії. Загалом у світі нині офіційно зареєстровано понад 1,9 мільйона активних носіїв вірусу.

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