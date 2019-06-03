Зеленський планує говорити у Брюсселі про посилення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити під час зустрічей у Брюсселі з лідерами ЄС та НАТО питання подальшого тиску на Росію з метою змусити її до миру. Про це Зеленський написав у вівторок, 4 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook після прибуття до Брюсселя.

"Закликів замало. Тому мої розмови з лідерами Європи розпочнуться сьогодні з питання - як ми разом будемо тиснути на агресора? Як ми примушуватимемо його до миру? Вірю, що разом ми знайдемо рішення", - написав український президент.

Щільний графік зустрічей

Він також додав, що в Брюсселі планується проведення кількох зустрічей на найвищому рівні. Згідно з програмою візиту, першою відбувається зустріч Зеленського з головою Європейської Комісії (ЄК) Жаном-Клодом Юнкером. Як повідомив кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", президента України супроводжує заступник глави його адміністрації Вадим Пристайко і постійний представник України при ЄС Микола Точицький.

Потім президент Зеленський вирушить до штаб-квартири Північноатлантичного альянсу (НАТО), де проведе зустріч із генеральним секретарем цієї військово-політичної організації Єнсом Столтенбергом. Після неї відбудеться спільна прес-конференція. Зеленський та Столтенберг візьмуть участь у засіданні комісії Україна-НАТО на рівні послів.

Згодом у будівлі Єврокомісії розпочнеться зустріч із віце-головою ЄК з питань євро, соціального діалогу, фінансової стабільності та фінансових послуг Валдісом Домбровскісом, який відає також питаннями макрофінансової допомоги Україні.

Завершує програму першого дня візиту Зеленського до Брюсселя зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, що відбудеться в представництві Польщі в ЄС, після чого президенти зроблять заяви для преси.

На 5 червня запланована зустріч Зеленського з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.