Зеленський переїхав жити на державну "дачу Ющенка" в Конча-Заспі

Офіс президента України підтверджує, що Володимир Зеленський продав земельну ділянку і будинок в Іванковичах і тимчасово проживає в державній резиденції в Кончі-Заспі. Про це у четвер, 9 липня, повідомляє пресслужба ОП на своїй сторінці у Facebook.

"Глава держави в липні 2020 продав будинок у с. Іванковичі у Київській області. Крім того, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташовано проданий будинок. Президент України з сім'єю тимчасово проживатиме у державній резиденції "Конча-Заспа", - сказано у повідомленні.

Раніше у четвер журналісти програми "Схеми" "Радіо Свобода" у своєму розслідуванні повідомили, що президент Володимир Зеленський переїхав жити на державну дачу в Конча-Заспі.

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Так, журналісти зафіксували, що вечорами, після закінчення робочого дня президента України, автомобілі з його кортежу в'їжджали на закриту територію селища. Журналісти простежили, що з території дач у Конча-Заспі через охорону вранці проїжджав автомобіль, зареєстрований на ім'я дружини президента Олени Зеленської. Через дві години після цього з тих самих воріт виїхав президентський кортеж. Увечері того ж дня журналісти знову простежили за кортежем Зеленського. На Обухівській трасі, яка веде в селище, були зафіксовані автомобілі держохорони, що чергують уздовж дороги. Кортеж кілька днів поспіль в'їжджав і виїжджав із території Конча-Заспи.

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Журналісти на сайті Державного управління справами знайшли інформацію, що восени минулого року на дачі, де імовірно живе Зеленський, провели ремонт, а також оновили систему протипожежної безпеки. Про це свідчать дані державних закупівель.

Джерела журналістів, які мають доступ на територію дачного селища, надали кадри, на яких видно, що в будинку, де імовірно живе Зеленський, горить світло, а навколо території чергує охорона.

Також вказується, що Зеленський оселився в так званий "дачі Ющенка" - державній резиденції, де протягом 2004-2014 років мешкав третій президент України Віктор Ющенко.

У 2014-му, коли Ющенко таки вирішив залишити державну резиденцію, її планували продати і навіть влаштували оглядини для журналістів.

Саме тоді українське суспільство дізналося, що президентська державна дача - це триповерховий маєток більше ніж на дві тисячі квадратних метрів та кількома гектарами землі навкруги. Будинок має чотири спальні, санвузли оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет. Утримання дачі за часів, коли тут мешкав Ющенко, обходилося державному бюджету в 30 мільйонів гривень на рік.