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Віктор Ющенко

Віктор Ющенко - український політик, третій президент України.

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Докладно

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Ющенко про знищення Україною власних літаків, НАТО і Путіна

Ющенко про знищення Україною власних літаків, НАТО і Путіна

Чому Україна власноруч знищила свої останні бомбардувальники? Що буде з Росією і Путіним? Віктор Ющенко в інтерв'ю DW.
Політика14 грудня 2023 р.40:01 хв.
Маневри Путіна біля України (колаж)

Коротка історія російсько-українського протистояння

Коротка історія російсько-українського протистояння

Конфлікт РФ та України сягає корінням в історію. DW нагадує про ключові події, що передували загостренню ситуації.
Конфлікти19 січня 2022 р.14 фото
30 років Незалежності України: від Кравчука до Зеленського

30 років Незалежності: головні політичні події (відео)

30 років Незалежності: головні політичні події (відео)

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів. Хто і як правив Україною?
Політика23 серпня 2021 р.
Ukraine Protest in Kiew

30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021)

30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021)

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною? Хроніки незалежності.
Політика23 серпня 2021 р.12:33 хв.
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Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі у Німеччині (20.11.2020)

Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі у Німеччині (20.11.2020)

Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Вона "пережила" на посаді чотирьох президентів України. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?
Політика23 листопада 2020 р.07:19 хв.
Анґела Меркель "пережила" на посаді чотирьох президентів України

Що Анґела Меркель зробила для України (відео)

Що Анґела Меркель зробила для України (відео)

Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?
Політика22 листопада 2020 р.
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