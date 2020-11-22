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Віктор Ющенко
Віктор Ющенко - український політик, третій президент України.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Ющенко про знищення Україною власних літаків, НАТО і Путіна
Ющенко про знищення Україною власних літаків, НАТО і Путіна
Чому Україна власноруч знищила свої останні бомбардувальники? Що буде з Росією і Путіним? Віктор Ющенко в інтерв'ю DW.
Політика
14.12.2023
14 грудня 2023 р.
40:01 хв.
Коротка історія російсько-українського протистояння
Коротка історія російсько-українського протистояння
Конфлікт РФ та України сягає корінням в історію. DW нагадує про ключові події, що передували загостренню ситуації.
Конфлікти
19.01.2022
19 січня 2022 р.
14 фото
30 років Незалежності: головні політичні події (відео)
30 років Незалежності: головні політичні події (відео)
Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів. Хто і як правив Україною?
Політика
23.08.2021
23 серпня 2021 р.
30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021)
30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021)
Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною? Хроніки незалежності.
Політика
23.08.2021
23 серпня 2021 р.
12:33 хв.
Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі у Німеччині (20.11.2020)
Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі у Німеччині (20.11.2020)
Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Вона "пережила" на посаді чотирьох президентів України. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?
Політика
23.11.2020
23 листопада 2020 р.
07:19 хв.
Що Анґела Меркель зробила для України (відео)
Що Анґела Меркель зробила для України (відео)
Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?
Політика
22.11.2020
22 листопада 2020 р.
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